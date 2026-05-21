韓 축구 초대형 비극! 하늘도 이강인 안 도와주나, 파리 지옥 탈출 불가 위기..."아틀레티코, 맨시티 떠나는 실바 영입 추진"

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드가 이강인 대신 데려올 수 있는 후보를 고려 중이다.

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스페인의 마르카는 20일(한국시각) '아틀레티코가 베르나르두 실바 영입 경쟁에 뛰어들었다'고 보도했다.

마르카는 '실바는 아틀레티코 마드리드가 다음 시즌 전력 강화를 위해 영입을 추진 중인 스타 플레이어의 이름이다. 그리즈만이 MLS로 이적하면서 생긴 큰 공백을 메워줄 최고 수준의 선수다. 차기 시즌 팀의 수준을 끌어올리는 과감한 시도다'고 전했다.

이어 '아틀레티코는 지난 10년간 유럽에서 가장 재능 있고 다재다능한 축구 선수 중 한 명을 영입하기 위한 경쟁자로 떠올랐다. 양쪽 윙은 물론 공격형 미드필더, 심지어 세컨드 스트라이커까지 소화할 수 있는 선수다. 많은 클럽들이 그를 노리고 있으며, 바르셀로나, AC 밀란, 유벤투스, 첼시 등이 이미 실바에게 관심을 표명했다'고 덧붙였다.

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실바를 그리즈만의 대체자로 고려 중이라는 점도 밝혔다. 마르카는 '그리즈만의 이적은 득점력의 큰 손실일 뿐만 아니라, 시메오네 감독이 베르나르도에게서 찾을 수 있는 리더십의 부재를 의미한다. 실바는 맨시티에서 수년간 리더십을 입증해 왔으며, 그의 합류는 팀이 가장 어려운 시기를 헤쳐나갈 수 있도록 이끌어줄 경험과 능력을 갖춘 선수로 여겨진다'고 설명했다.

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실바는 최근 맨체스터 시티와의 동행을 마무리하기로 결정했다. 이미 SNS를 통해 구단과의 작별 소식을 전한 실바는 차기 시즌 어디서 뛰게 될지가 큰 관심을 받고 있다. 적지 않은 나이지만, 올 시즌 맨시티에서 여전히 뛰어난 기량을 과시했기에 관심이 적지 않다. 아틀레티코도 그중 한 팀이다.

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아틀레티코가 실바 영입에 적극적으로 나서서, 성사까지 이뤄진다면 문제가 되는 선수는 이강인이다. 이강인은 당초 지난겨울부터 아틀레티코의 영입 우선순위로 꼽혔다. 그리즈만의 대체자로서 아틀레티코의 차기 에이스로 활약할 수 있는 선수, 익숙했던 라리가 무대로 돌아가서 파리 생제르맹(PSG)에서 좁아진 입지를 다시 넓힐 수 있을 것이라고 봤다.

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유럽축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 기자도 '이강인은 여전히 아틀레티코 마드리드의 주요 영입 목표 중 한 명이다'며 '아틀레티코는 그가 구단 모든 부서에서 선호되는 유형의 선수이기 때문에 앞으로 몇 주 동안 계약을 체결하기 위해 노력할 것이다'고 밝히기도 했다. 하지만 주앙 고메스 영입이 임박한 상황에서 실바마저 데려온다면 아틀레티코도 계획을 바꿀 수밖에 없다. 중원과 공격진에 선수 보강이 이뤄진다면 이강인에게 무리하게 투자할 가능성이 사라질 수 있다. 다가오는 여름 아틀레티코의 영입 계획이 어떤 방향으로 흘러가게 될지도 관전 요소다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com