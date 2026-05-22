'눈물 펑펑' 공식발표! 리버풀 배신하고, 떠나더니 월드컵마저 못 나간다…토니 잉글랜드 국대 깜짝 발탁

트렌트 알렉산더-아놀드. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]리버풀을 떠난 트렌트 알렉산더-아놀드의 하락세가 무섭다. 레알 마드리드로 이적한 뒤 소속팀과 대표팀에서 모두 풀리지 않고 있다.

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잉글랜드 국가대표팀은 22일(한국시각) 2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵에 나설 26인의 명단을 확정했다. 알 아흘리의 공격수 이반 토니가 1년만에 대표팀에 복귀했고, 레알의 알렉산더-아놀드와 맨체스터 시티의 공격형 미드필더 필 포든이 명단에서 제외됐다.

잉글랜드는 2022 월드컵 8강에서 프랑스에 패했고, 2024 유로 결승에서는 스페인에 패배했다. 월드컵에서의 활약이 중요하다. 이번 대표팀은 6월 초 미국으로 이동해 플로리다에서 훈련을 시작한다. 투헬이 이끄는 잉글랜드는 L조에 편성됐다. 크로아티아와 가나, 그리고 파나마와 맞붙는다.

알렉산더-아놀드는 투헬 체제에서 한 번도 발탁된 적이 없었다. 그가 월드컵 기간 휴식을 받게될 것이란 예상이 적중했다. 그는 리버풀을 떠나 레알에 합류했지만, 이번 시즌 부상으로 제대로 활약하지 못했다. 여전히 스페인 라리가에 적응해야 하는 과제를 떠안고 있다.

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잉글랜드 대표팀 명단에서 가장 큰 화제는 토니의 복귀다. 일각에서는 토트넘 홋스퍼의 도미닉 솔란케가 토니 대신 발탁됐어야 한다고 주장할 수도 있다. 하지만 솔라케는 지난달 햄스트링 부상을 당했고, 3월 친선경기에서도 충분한 인상을 남기지 못했다. 토니의 득점력만큼은 부정할 수 없다. 그는 사우디아라비아리그 알 아흘리 소속으로 49경기 42골을 기록했다.

제드 스펜스. 로이터연합뉴스

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이와 함께 토트넘의 제드 스펜스 발탁도 다소 의외로 볼 수 있다. 그는 부상을 안고 있으며 토트넘에서도 붙박이 주전은 아니다. 그러나 투헬은 좌우 풀백을 모두 소화할 수 있는 스펜스의 멀티 포지션 능력을 높게 평가하는 것으로 보인다.

부상으로 아쉽게 빠진 주요 선수는 아스널의 벤 화이트다. 이달 열린 웨스트햄 유나이티드와의 경기에서 오른쪽 무릎 인대 부상을 당해 월드컵에 나서지 못할 것으로 예상된다.

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투헬의 대표팀은 공격 포지션에서 재능이 뛰어나다. 해리 케인이라는 핵심 스트라이커가 존재하기 때문이다. 그럼에도 그에 대한 의존을 낮추는 것이 중요하며 다양한 공격 전개가 필요하다.

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또한 주드 벨링엄의 능력을 최대한 활용하는 것 역시 중요하다. 투헬은 아직까지 그를 완전히 활용 해내지 못했다는 평가를 받는다. 레알 소속인 벨링엄은 세계 최고 무대에서도 통하는 재능있는 선수다. 그를 최고의 컨디션으로 유지해야 잉글랜드가 대회에서 좋은 성과를 낼 수 있을 것이란 분석이 나온다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com