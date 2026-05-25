외유 충격! '캡틴' 로메로 질주, '부주장' 비카리오 '럭비 태클'…토트넘 슬픈 현실, 극적 1부 잔류 '글로리' 없어

사진캡처=토트넘 SNS 영상

토트넘 SNS

AP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]토트넘이 천신만고 끝에 간신히 1부 잔류에 성공했다.

Advertisement

토트넘은 25일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 에버턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종전에서 주앙 팔리냐의 결승골을 앞세워 1대0으로 신승했다. 같은 시각 강등권인 18위 웨스트햄은 리즈 유나이티드를 3대0으로 완파했다. 토트넘이 패했을 경우 17위 자리가 바뀔 수 있었다.

귀중한 승점 3점을 추가한 토트넘은 41점을 기록, 1부 잔류 마지노선인 17위를 지켰다. 승점 39점의 웨스트햄은 2부로 강등됐다. 영국의 'BBC'는 '거대한 경기장 안에는 옛 "글로리, 글로리" 찬가가 울려 퍼졌고, 토트넘은 프리미어리그 역사상 가장 굴욕적인 강등의 위기에서 겨우 벗어났다'고 설명했다.

토트넘 팬들은 2부 강등의 공포에는 벗어났지만 활짝 웃지는 목했다. 일부 팬들은 경기 후 '성공을 약속했지만 실패를 안겨주었다. ENIC 아웃'이라고 적힌 플래카드를 펼쳤다.

로이터 연합뉴스

로이터 연합뉴스

Advertisement

팔리냐의 골은 전반 43분 터졌다. 팔리냐는 마티스 텔의 코너킥을 헤더로 화답했다. 그러나 볼은 골대를 맞고 흘러나왔고, 재차 왼발슛으로 연결했다. 에버턴 수비가 걷어냈지만, 볼은 골라인을 통과한 뒤였다. 뜨거운 집념이 만든 골이었다.

Advertisement

그러나 골 세리머니가 토트넘의 슬픈 현주소였다. 주전으로 뛰어야 할 선수들이 벤치에서 달려나와 세리머니를 펼쳤다. 부상에도 아르헨티나 '외유 충격'으로 홍역을 앓은 크리스티안 로메로는 '사복 차림'으로 팔리냐에게 달려갔다. 부주장인 '백업' 수문장 굴리엘모 비카리오는 같은 이탈리아 출신인 로베르토 데 제르비 감독에게 '럭비 태클'을 하며 기뻐했다.

로메로는 20일 첼시전을 앞두고 지극 반대편인 아르헨티나에서 목격돼 논란이 됐다. 아르헨티나 국가대표인 그는 목적지를 밝히지 않고 가족과 함께 전세기에 탑승한 사진을 SNS을 통해 공개했다. 친정팀 벨그라노의 경기에 방문할 것이라는 내용이 전해지며, 토트넘 팬들의 분노가 폭발했다.

AFP 연합뉴스

로이터 연합뉴스

Advertisement

데 제르비 감독은 "결정은 의료진의 몫이며, 로메로가 경기장에 있든 없든 그가 바꿀 수 있는 것은 아무것도 없다고 생각한다"며 "의료진과 이야기를 나눴고, 함께 재활 치료를 위해 아르헨티나로 가기로 결정했다"고 옹호했다. 하지만 비판의 목소리는 더 커졌다.

Advertisement

그는 에버턴전을 앞두고 런던으로 돌아왔다. 하지만 분노는 가라앉지 않았다. 그나마 토트넘이 잔류한 것이 '천만다행'이었다.

이번 시즌 토마스 프랭크에 이어 이고르 투도르 감독이 토트넘을 떠났다. '신의 한수'는 데 제르비 감독을 뒤늦게라도 선임한 것이었다.

데 제르비 감독은 "지금은 저녁 7시쯤이고, 8시나 9시쯤부터 다음 시즌을 위한 준비를 시작할 거다. 다음 시즌에는 최고 수준의 팀을 만들어야 한다. 선수단을 크게 바꿀 필요는 없지만, 일류 선수들을 영입해야 한다"고 강조했다.

토트넘은 두 시즌 연속 EPL에서 17위에 머물렀다. 'BBC'는 '글로리, 글로리, 토트넘 홋스퍼, 이번 시즌에는 아니다. 여기엔 글로리는 없다'고 꼬집었다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com