[오피셜]홍명보호, 16강 진출 포상금 2억원→승리 수당 8000만원…KFA, 태극전사 포상금 최종 확정

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

2026북중미 월드컵에 출전하는 A대표팀 본진이 18일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 출국했다. 홍명보 감독과 선수들이 출국장으로 향하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.18

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[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 2026년 북중미월드컵에 출전하는 국가대표팀 선수단을 위한 포상금 및 지원 기준을 최종 확정했다.

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KFA는 25일 "이번 포상금 지급안은 대회 출전국이 기존 32개국에서 48개국으로 확대되고 32강 토너먼트가 신설되는 등 대회 방식의 변화를 반영하여 마련됐다"며 "상위 라운드에서 승리할수록 더 많은 포상을 받는 '성과 비례형 보상 체계'를 강화했다. 전체 포상금 지급 예산 역시 대폭 상승시켰다"고 밝혔다.

본선 무대를 밟는 26명의 최종엔트리 선수단 전원에게는 1인당 5000만 원의 기본 수당이 지급된다. 이는 4년전 2022년 카타르월드컵 당시 책정되었던 기본 수당(2000만원)보다 3000만원이 인상된 금액이다.

토너먼트 진출에 따른 단계별 포상금도 신설 및 확대됐다. 카타르월드컵 당시에는 16강 1억원, 8강 2억원, 우승 5억원이 책정됐다. 북중미월드컵에서는 32강이 신설됨에 따라 32강 1억원 16강 2억원 8강 3억원 준결승 4억원 3위 4억5000만원 준우승 5억원 우승 시 6억원으로 책정됐다. 조별리그를 통과하고 토너먼트 라운드를 추가로 치를 때마다 1억씩 증가하는 구조다.

대한민국과 우루과이의 A매치 평가전이 28일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 이강인, 손흥민. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.03.28/

에른스트하펠스타디온(비엔나, 오스트리아)/ 축구국가대표팀 원정 친선경기/ 남자A대표팀/ 한국 vs 오스트리아/ MD-1/ 훈련/ 황희찬, 손흥민, 이재홍 피지컬코치/ photo by Donghyuk Kwak

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경기별 승리 수당은 단계별 가산 방식이 도입됐다. 기존에는 라운드와 상관없이 전 경기 승리 시 3000만 원이 동일하게 지급되었으나, 이번 대회부터는 조별리그(승리 3000만원, 무승부 1000만원)와 토너먼트의 수당이 차등 적용된다. 토너먼트 진출 이후 승리 수당은 상위 라운드로 갈수록 누적 가산되어 32강 5000만원 16강 8000만원 8강 1억4000만원 준결승 2억원 결승 승리 시 3억원이 지급된다.

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포상금과 별도로, 선수단이 대회 기간 중 높은 동기부여와 심리적 안정을 유지할 수 있도록 '선수단 가족 초청 지원 프로그램'도 카타르월드컵에 이어 확대 운영된다. KFA는 월드컵에 출전하는 26명의 선수 전원에게 선수 1인당 개최 도시 호텔의 2인실 객실 2개를 제공한다.

선수 가족들이 조별리그 첫 경기부터 대표팀의 대회 일정이 종료될 때까지 현지에서 경기를 관전하며 선수들에게 힘을 보탤 수 있도록 선수당 매 경기 4장씩의 1등석 티켓을 제공한다.

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또 각기 다른 지역에서의 사전캠프지 분산 합류로 인하여 제공하지 못한 전세기는 미국 솔트레이크시티 사전캠프지에서 월드컵 본선무대가 펼쳐지는 과달라하라로 이동할 때 제공될 예정이다. KFA는 월드컵 대표팀의 최상의 컨디션을 위해 전세기 제공을 이번 월드컵 뿐만 아니라 향후 월드컵에서도 지속적으로 진행할 계획이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com