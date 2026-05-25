"용납할 수 없다!" EPL '새 역사' 브루노 페르난데스 분노 폭발…"내가 싫어하는 것은 거짓말하는 것"

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]브루노 페르난데스(맨유)가 분노했다.

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영국 언론 더선은 25일(이하 한국시각) '페르난데스는 로이 킨이 자신에 대해 용납할 수 없는 거짓말을 했다고 비난했다'고 보도했다.

맨유는 25일 영국 브라이턴의 아멕스 스타디움에서 열린 브라이턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정경기에서 3대0으로 이겼다. 이로써 맨유는 올 시즌 20승11무7패(승점 71)를 기록, 최종 3위에 랭크됐다.

대기록도 나왔다. 경기가 0-0으로 팽팽하던 전반 33분이었다. 페르난데스가 올린 코너킥을 파트리크 도르구가 헤더슛을 시도했다. 이 슈팅은 골포스트 하단을 때린 뒤 그대로 골문 안으로 빨려 들어갔다. 이로써 페르난데스는 올 시즌 리그 35번째 경기에서 21번째 도움을 완성했다. 티에리 앙리, 케빈 더 브라위너가 가지고 있던 단일 시즌 최다 도움 기록(20도움)을 갈아치웠다.

사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

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더선은 '킨은 그동안 페르난데스가 팀보다 개인의 영광을 우선한다고 비난했다. 페르난데스는 킨에게 말을 비틀지 말라고 했다'고 전했다.

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페르난데스는 "내가 싫어하는 것은 사람들이 거짓말을 할 때다. 나는 비판을 받아왔지만, 아무것도 대답하지 않았다. 킨이 한 말은 거짓말이다. 다행히도 나에게는 모든 것이 기록돼 있다. 그렇지 않았다면 '페르난데스는 항상 도움을 받으려는 사람'이라고 생각할 것이다. 나는 그의 비판을 받아들인다. 하지만 내가 싫어하는 것은 억지로 말을 내 입에 넣는다는 것"이라고 말했다.

한편, 페르난데스는 이제 월드컵 모드로 전환한다. 그는 로베르토 마르티네즈 포르투갈 축구대표팀 감독의 부름을 받고 2026년 북중미월드컵을 준비한다. 포르투갈은 조별리그 K조에서 콩고(6월 18일)-우즈베키스탄(24일)-콜롬비아(28일)와 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com