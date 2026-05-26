"저 원형탈모 아니에요" '홍명보호 합류' 손흥민의 유쾌한 해명 "스트레스 받을일도 없는데"

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[스포츠조선 박찬준 기자]"원형 탈모 아니에요."

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'캡틴' 손흥민(LA FC)의 유쾌한 해명이었다. 손흥민은 26일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 밝게 웃는 사진과 함께 '원형탈모 아니에요. 걱정하지 마세요. 스트레스받을 일 없는데, 월드컵 때 뵈요'라는 글을 올렸다.

손흥민이 이같은 글을 올린 이유는, 전날 경기 때문이다. 손흥민은 25일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 시애틀 사운더스와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 15라운드에 출전했다. 이날 경기는 손흥민이 대표팀에 합류하기 전 마지막 리그 경기로, 계속해서 이어지고 있는 골침묵을 깰 수 있을지에 관심이 모아졌다.

최전방 공격수로 나선 손흥민은 이날 무려 7개의 슈팅을 날렸지만, 또 다시 득점에 실패했다. 경기 내내 무언가 풀리지 않는다는 표정 속 원형 탈모가 의심되는 흔적들이 중계 화면에 잡혔다. 팬들은 손흥민이 극심한 스트레스를 받고 있는 것이 아니냐는 우려의 목소리도 나왔다. 2026년 북중미월드컵을 앞두고 있는터라 손흥민의 상태에 대한 걱정이 커졌다.

스포츠조선DB

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하지만 손흥민이 직접 SNS에 해명하면서, 작은 해프닝으로 마무리되는 분위기다. 손흥민은 올 시즌 MLS 13경기 0골-8도움, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8경기 2골-7도움 등 21경기 2골-15도움의 기록을 남긴 채 홍명보호에 합류했다.

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손흥민의 네번째 월드컵도 이제 시작된다. 리그 경기를 마친 손흥민은 곧바로 국가대표팀이 월드컵 사전캠프를 차린 솔트레이크시티로 이동했다. LA에서 솔트레이크시티까진 비행기 편도로 2시간 남짓 걸린다. 같은 날 각각 영국과 중국에서 날아온 황희찬(울버햄튼) 박진섭(저장)과 달리 장거리 이동에 따른 체력 소모와 시차 적응 없이 곧바로 팀 훈련에 합류할 수 있는 최상의 여건이다.

앞서 세 번의 월드컵에서 3골을 넣은 손흥민은 이번 월드컵에서 대한민국 역대 월드컵 최다골인 4호골을 노린다. 역대 A매치 최다골 역시 정조준하고 있다. 그는 대표팀 합류 전 "기록은 중요하지 않다"며 개인 기록보다 팀이 원하는 목표를 이루는데 도움이 되고 싶다고 말했다. 다만 라스트 댄스에 대해서는 선을 그었다. 그는 "마지막이 될지는 모른다. 사실 모르는 것"이라고 했다.

축구대표팀 합류 전 마지막 경기에서 전 대표팀 동료 김기희와 맞대결을 펼친 손흥민. AFP연합뉴스

로이터연합뉴스

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손흥민의 합류도 대표팀은 완전체에 가까워졌다. 손흥민은 리그에서 부진했지만, 여전히 대표팀에서 중요한 선수다. 그의 풍부한 경험과 실력은 소중한 자산이다. 손흥민도 "하루 아침에 내 실력이 어디가지 않는다"고 자신감을 드러냈다. 홍명보 감독도 "소속팀에서 포지션이 조금 밑에 있다 보니 득점 기회가 많지 않았을 뿐"이라면서 "지금 손흥민에게 무엇을 더 주문해야 할지도 모르겠다. 지금까지 해왔던 대로 잘해줄 것"이라고 했다.

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손흥민의 월드컵 시계가 빨라지고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com