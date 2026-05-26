'같은 북런던인데' 한쪽은 우승, 한쪽은 잔류...'원수' 아스널-토트넘, 한 클럽서 '다른 의미+같은 파티'

사진캡처=더선

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[스포츠조선 박찬준 기자]'북런던 라이벌' 아스널과 토트넘이 다른 의미의 파티를 벌였다. 그것도 같은 장소에서.

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26일(한국시각) 영국 더선은 '아스널 선수들이 우승 파티를 즐기던 중 토트넘 선수들과 마주쳤다'고 보도했다.

아스널은 마침내 무관의 한을 풀었다. 2위 맨시티가 20일 본머스와 1대1로 비기며 우승이 확정됐다. 아스널은 전설인 아르센 벵거 감독이 2003~2004시즌 달성한 '무패 우승' 이후 긴 세월을 기다렸다. 최근에는 3시즌 연속 준우승에 머물렀다. 2022~2023시즌과 2023~2024시즌엔 앞서 달리다가 맨시티에 따라 잡혔다. 지난 시즌에는 리버풀에 우승 트로피를 내줬다.

그 한을 풀었다. 현역 시절 아스널에서 활약한 미켈 아르테타 감독은 2019년 12월 사령탑에 올라 약 6년 만에 EPL 선수 출신으로 처음 EPL 우승 사령탑이 되는 새 역사를 썼다. 충분한 시간을 주고 기다린 끝에 열매를 맺었다.

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우승이 확정된 후 선수들을 중심으로 간단한 파티를 즐긴 아스널은 시즌 종료 후 제대로 회포를 풀었다. 메이페어의 고급 레스토랑에서 열린 축하연에는 선수들은 물론 가족과 친구들, 여기에 훈련장에서 일하는 직원들을 포함한 구단 내부 스태프까지 모두 함께 했다.

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레스토랑에서의 파티는 밤늦게 이어졌다. 일부 선수들은 축하를 이어가기 위해 고급 클럽으로 향했다. 더선에 따르면, 아스널 선수들은 시즌 최종전을 마치고 밤을 즐기던 다른 EPL 선수들과 마주쳤는데, 그 중에는 토트넘 선수들도 있었다.

토트넘은 에버턴과의 최종전에서 1대0으로 승리하며 잔류에 성공했다. 승점 41점(10승11무17패)이 된 토트넘은 웨스트햄을 따돌리고, 잔류 마지노선인 17위를 기록했다. 같은 시각 웨스트햄은 리즈를 3대0으로 제압했지만, 승점 39점으로 18위에 머물렀다. 토트넘은 지난 시즌에 이어 두 시즌 연속 17위 턱걸이 잔류에 성공했다.

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더선은 '두 클럽 사이의 라이벌리에도 불구하고, 양 팀 선수들은 새벽까지 파티를 즐겼다'고 전했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com