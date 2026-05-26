'리버풀 vs PSG, 큰 싸움났다' HERE WE GO 속보, 라이프치히 아프리카 윙어 영입 전쟁 中..'잠정 이적료 1억유로 돌파'

디오망데 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]유럽 축구 여름 이적시장에서 큰 싸움이 붙을 조짐이다. 코트디부아르 신성 얀 디오망데(20·라이프치히)를 두고 유럽을 대표하는 빅클럽 리버풀과 파리생제르맹(PSG)이 불꽃 경쟁 중이라고 한다.

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코트디부아르 국가대표로 이번 북중미월드컵에 출전하는 디오망데는 놀라운 발전 속도를 보여주고 있다. 발이 빠르고 드리블 돌파가 환상적인 윙어다. 방향 전환이 매우 빠르고 자유자재다. 볼을 소유하는 능력이 뛰어나며 골결정력과 팀 동료를 활용하는 능력까지도 갖추고 있다. 전문가들은 모하메드 살라에 필적할만한 아프리카 축구의 에이스가 될 영건으로 평가했다.

리버풀은 이 선수에게 오랫 동안 관심을 보였다. 리버풀은 이번 시즌을 끝으로 안필드를 떠난 살라의 대체자로 디오망데를 점찍었다. 디오망데는 이번 시즌 총 36경기에서 13골-9도움을 기록했다. 지난해 여름, 스페인 레가네스에서 라이프치히로 이적한 후 곧바로 새로운 리그에 적응을 마쳤다. 라이프치히는 레가네스에 이적료 2000만유로를 지불했는데 1년도 지나지 않아 디오망데의 선수 가치는 약 8000만유로까지 치솟았다. 이제 그의 이적료는 부르는 게 값이 된 상황이다. 디오망데는 라이프치히와 2030년 6월까지 계약돼 있다.

디오망데 EPA

디오망데는 이달초 매체 '디 애슬레틱'과의 인터뷰에서 "사람들이 나에게 첼시나 레알 마드리드 같은 빅클럽으로 가서 이 일을 하게 될 것이라고 말한다. 행복할 것이고 더 잘하고자 하는 동기부여가 된다"면서 "경기장에 집중하는 것이 내 임무다. 축구를 잘 하면 모든 것이 알아서 해결되지만, 사람들이 나에 대해 이야기하는 것을 보면 큰 동기부여가 된다"고 말했다.

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라이프치히 구단 의장이자 레드불의 수장인 올리버 민츠라프는 디오망데를 잔류시키고 싶어 하는 것으로 알려졌지만, 빅클럽들이 거액의 이적료를 제시한다면 독일 거상 클럽은 경제적인 선택을 할 가능성이 높다고 한다.

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이런 상황에서 PSG가 영입전에 뛰어들었다. PSG가 뛰어들면 판이 커진다. 유럽 이적 전문가 파브리지오 로마노는 26일 자신의 SNS를 통해 리버풀과 PSG가 영입 싸움을 진행 중이라고 보도했다. 잠정 이적료는 1억유로 이상이 될 것이라고 전망했다. 거래 성사 여부는 디오망데가 꿈꾸는 프로젝트를 제시하는 클럽으로 라이프치히가 제시하는 이적료를 맞춰줄 수 있어야 한다.

코트디부아르 국가대표 디오망데 AP

라이프치히는 유럽을 대표하는 거상이다. 선수를 발굴해 비싼 값에 다시 파는 이적 장사를 너무 잘 한다. 그들은 디오망데 측에 새로운 계약, 더 높은 급여, 그리고 높은 바이아웃을 제시하려고 준비 중이다. 하지만 디오망데는 독일 분데스리가를 떠나 더 큰 무대로 옮기고 싶어하는 것으로 알려졌다.

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만약 PSG가 디오망데 영입을 확정할 경우 브래들리 바르콜라(PSG)가 타 팀으로 이적할 가능성이 높아진다. 리버풀은 바르콜라에게도 관심을 보인 클럽이다. 바르콜라는 리버풀 뿐 아니라 아스날에서도 영입 리스트에 올라 있다고 한다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com