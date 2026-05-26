이강인 결별 명단 포함! PSG 이탈 없다면 3명만 보강한다…"빅클럽 반열 들었다는 확신"→스쿼드 최적화 목표

이강인. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)이 여름 이적시장을 준비하면서 팀의 틀을 깨지 않는 선에서 변화를 계획하고 있다. 한국 축구 국가대표 에이스 이강인은 팀을 떠날 선수로 유력시된다.

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프랑스 킥풋볼은 26일(한국시각) 'PSG는 이번 여름 이적시장을 준비하면서 하나의 분명한 방향성을 세우고 있다'며 '현재 잘 작동하고 있는 팀의 흐름을 깨지 않는 것'이라고 보도했다.

루이스 엔리케 PSG 감독 체제에서 이미 구축된 전술을 유지하는 것이다. 과거처럼 스쿼드를 대대적으로 뒤엎는 대신 연속성과 안정성을 우선시할 것으로 보인다. PSG는 이번 여름에도 영입을 진행할 예정이지만, 이전 이적시장들보다 훨씬 더 까다로운 선택을 할 수 있다. 구단 내부적으로는 현재 스쿼드에 실질적인 전력 상승효과를 줄 수 있는 2~3명의 보강만을 고려하고 있다고 한다. 지난 시즌부터 올 시즌까지 PSG가 쌓아온 조직력을 긍정적으로 판단하고 있기 때문이다.

PSG는 동시에 몇몇 선수들의 이탈 가능성도 대비하고 있다. 출전 시간이 부족했던 선수들 가운데 일부는 아스널과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승을 끝으로 새로운 도전에 나설 가능성이 있다. 매체는 곤살루 하무스, 브래들리 바르콜라, 루카스 에르난데스, 이강인, 그리고 세니 마율루 등을 이적 가능성이 있는 선수들로 분류했다.

로이터연합뉴스

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이 경우에는 PSG의 영입 선수가 늘어날 수 있다. PSG 수뇌부는 포지션마다 떠난 선수들의 숫자만큼 대체자를 확보해 다음 시즌에도 모든 대회를 치를 수 있는 스쿼드를 확보하고자 할 것이다.

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매체는 '최근 몇 년 동안 이어졌던 대규모 개편과 달리 PSG는 이제 유럽 최고의 팀들 사이에서 오랜 기간 자리 잡을 수 있는 탄탄한 기반을 마련했다고 확신하는 분위기다'며 '따라서 구단의 목표는 새로운 슈퍼스타를 중심으로 팀을 다시 만드는 것이 아니라 현재 스쿼드를 최적화하는 데 있는 것으로 보인다'고 전망했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com