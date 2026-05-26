5:0 대승 여운 여전한데 "다 잊자"…랴오닝 운명 바꾼 서정원 카리스마, 대륙은 또 고개 숙였다

사진출처=랴오닝 톄런 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 대승의 여운이 채 가시지 않은 상황, 하지만 서정원 감독(랴오닝 톄런)은 제로베이스 출발을 강조했다.

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중국 텐센트는 26일(한국시각) 팀 훈련에 앞서 서 감독이 선수단에 한 연설에 대해 전했다. 랴오닝 구단 SNS를 통해 공개된 영상에서 서 감독은 덤덤한 표정으로 "지난 경기는 다 잊어라. 경기장에서 좋은 모습을 보여 팬들의 기대에 부응하자"고 말했다.

시즌 개막 후 9경기에서 단 2승(1무6패)에 그쳤던 랴오닝은 서 감독 부임 이후 몰라보게 달라졌다는 평가. 지난 16일 우한 싼전을 상대로 2대2 무승부를 거두며 6연패 탈출에 성공했고, 24일 저장FC와의 원정 경기에서는 5대0 대승을 거두며 대륙을 놀라게 했다.

찬사가 이어졌다. 랴오닝 연고지인 선양 지역지인 선양일보는 '서 감독은 팀을 맡은 뒤 자신의 축구를 빠르게 팀에 녹였다. 공격 패턴을 단순화 하고, 신속한 공수 전환을 강조했다. 이를 통해 저장전에서 자신의 역습 전술을 완벽하게 구사했다'며 '볼 점유율은 31%에 그쳤으나 견고한 수비와 상대 공격 차단 후 미드필드진을 빠르게 거쳐 최전방 공격수 음벤자의 스피드와 폭발력을 활용하는 효울적인 역습을 구사했다. 랴오닝이 저장전에서 시도한 14개의 슈팅 중 9개가 유효슈팅으로 연결됐고, 5득점이 나왔다'고 분석했다. 이어 '서 감독은 정확하게 팀 상황을 진단했고, 선수단을 과감하게 재편하고 노련하게 전술을 구현했다'며 '선수들의 자신감과 투지까지 일깨우면서 랴오닝은 사기를 완전히 회복했고, 전술 실행력도 크게 향상됐다 서 감독은 단기간에 팀 공수를 완전히 바꿔 놓으며 명장의 역량을 유감 없이 발휘했다'고 덧붙였다. 신문은 이밖에도 서 감독이 이전까지 부진했던 외국인 선수를 적극적으로 기용해 반등시켰고, 중국 국내 선수 활용법을 바꿔 돌파구를 찾은 점도 지적했다.

사진출처=랴오닝 톄런 SNS

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텐센트는 '서 감독은 저장 원정을 마치고 공항에 돌아왔을 때 선수단을 마중 나와 응원한 많은 팬들에게 감사를 표했으며, 이들에게 보답하는 길은 좋은 경기를 펼치는 것이라고 말했다'고 소개했다. 2021년부터 지난해까지 청두 룽청을 이끌면서 팀을 중국 슈퍼리그의 강호로 올려 놓으면서 찬사를 받았던 모습을 랴오닝에서 그대로 재현하고 있다. 중국 네티즌들은 '서 감독은 2주 만에 쇠를 금으로 바꿔 놓았다', '한국 감독들은 중국에서 약체 팀을 이끌고 성과를 만들어냈다. 서 감독도 마찬가지', '랴오닝의 운명이 서 감독 부임 이후 완전히 바뀌었다' 등의 댓글을 달며 최근 성과를 인정했다.

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랴오닝은 오는 29일 선양 올림픽 스포츠 센터 스타디움에서 상하이 하이강과 리그 15라운드를 갖는다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com