[솔트레이크 LIVE]'이것이 바로 캡틴 효과!' 손흥민 합류로 확 달라진 사전캠프 공기…'첫 날부터 왕복달리기'→24명 모인 홍명보호, 훈련 속도 높인다

대표팀 합류한 손흥민 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 훈련을 위해 이동하고 있다. 2026.5.27 hama@yna.co.kr(끝)

훈련하는 손흥민 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 hama@yna.co.kr(끝)

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[헤리먼(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]'캡틴' 손흥민(LA FC)이 합류한 홍명보호가 2026년 북중미월드컵 개막을 약 보름 남겨두고 훈련 속도를 높이고 있다.

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대한민국 축구 A대표팀은 27일(이하 한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 헤리먼에 있는 자이언스 뱅크 트레이닝센터에서 1시간가량 구슬땀을 흘렸다. 소속팀 일정을 마치고 26일 LA를 떠나 솔트레이크시티로 날아온 '후후발대' 손흥민은 같은 날 입국한 공격수 황희찬(울버햄튼) 수비수 박진섭(저장)과 함께 처음으로 훈련장에 모습을 드러냈다. 주장답게 선수단 선봉에 서서 훈련장으로 이동했고, 훈련 중 큰 소리로 동료들에게 파이팅을 불어넣었다. 손흥민이 가세한 대표팀 분위기는 이전과 비교해 확 달라졌고, 또 묵직해졌다. 훈련 참가 선수 숫자도 크게 늘었다. 불과 이틀 전까지 훈련 파트너 제외 12명에서 후발대 9명, 후후발대 3명을 포함해 이날은 24명이 훈련에 임했다. 훈련 파트너 3명을 포함하면 27명이다.

황인범(페예노르트) 이재성(마인츠) 등 25일 입국한 후발대 9명은 26일 첫 훈련에서 가벼운 몸풀기와 론도(5:2 공돌리기) 정도만 했다. 솔트레이크시티의 1460m 고지대 적응이 우선이기 때문인데, 지난 18일 입성한 선발대 선수들도 처음 2~3일간 가볍게 운동을 하다 강도를 서서히 높여가는 코스를 밟았다. 한데 손흥민 황희찬은 하루 먼저 입성한 후발대와 함께 첫 날부터 왕복달리기와 패스 훈련를 했다. 100번 가량 왕복하는 '지옥의 셔틀런' 수준은 물론 아니었지만, 선발대와 후발대의 첫 훈련과는 분명 달랐다. 대표팀 관계자는 "선발대의 초반 훈련이 레크레이션을 가미해 가볍게 진행된 것과 비교하면, 오늘 훈련은 비교적 강도가 높은 것 같다"라고 말했다. 가벼운 부상을 안고 합류한 오현규(베식타시) 박진섭은 팀 훈련과 개인 훈련을 병행했다.

고지대 적응 훈련 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민과 조규성 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 hama@yna.co.kr(끝)

손흥민은 훈련 전 인터뷰에서 월드컵에서 좋은 결과를 얻기 위해선 무엇보다 과정, 즉 훈련이 중요하다고 말했다. "프로 세계에선 모든 팀이 종이 한 장 차이다. 그래서 난 디테일을 중요하게 생각한다. 패스를 어느 방향으로 주느냐, 그 방향으로 줬을 ?? 우리가 어떻게 진행을 할 거냐, 그런 부분을 훈련하면서 맞춰가야 한다. 선수들끼리 눈을 감아도 서로를 알 수 있을 정도로 흐흡을 맞춰야 한다"라고 훈련의 중요성을 강조했다.

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컨디션에 대해선 "한국에서 온 선수, 시즌을 마치고 온 선수보단 아무래도 (미국에서 뛴 내가)적응이 더 편할 것 같다. (리그 골이 없어서)걱정할 수도 있지만, 나는 경기를 못 할 때만 걱정한다. 지금 컨디션도 되게 좋다. 골은 언젠가 들어갈 것"이라고 자신했다.

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홍명보 축구대표팀 감독은 선발대 12명(훈련파트너 포함 15명)과 후발대 12명을 철저히 분리해 훈련을 진행했다. 어느정도 시차 및 고지대 적응을 마친 선발대는 지난 26일에 이어 이틀 연속 전술 훈련을 실시했다. 이날부터 언론 훈련 공개 시간도 전체 공개에서 30분으로 줄었다. 홍명보식 전술의 노출을 막기 위한 조치다. 29~30일쯤엔 그룹별로 나누지 않고 하나의 팀으로 본격적인 전술 훈련에 임할 것으로 보인다. 김민재(바이에른 뮌헨)은 28일 합류하고, 이강인(파리생제르맹)은 유럽챔피언스리그 결승전을 마치고 다음달 1일 입국한다.

헤리먼(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com