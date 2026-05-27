[오피셜]"세계 최고 수준" 日 경계심 폭발…'우승후보' 네덜란드, 버질 반 다이크→프렌키 더 용 '화려한 라인업' 확정

사진=AP 연합뉴스

사진=네덜란드왕립축구협회 공식 채널 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]네덜란드가 2026년 북중미월드컵에 나설 최종 명단을 발표했다.

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네덜란드왕립축구협회는 27일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 북중미월드컵에 나설 26명을 공개했다. 로날드 쿠만 네덜란드 축구대표팀 감독은 당초 25일 최종 명단을 발표할 계획이었다. 하지만 고심 끝에 27일 발표했다. 네덜란드는 조별리그 F조에서 일본(6월 15일)-스웨덴(21일)-튀니지(26일)와 격돌한다.

최정예 멤버로 나선다. 네덜란드 공격진엔 브라이언 브로비(선덜랜드), 멤피스 데파이(코린티안스), 코디 각포(리버풀), 저스틴 클라위버르트(본머스), 도니얼 말런(AS 로마), 크리센시오 서머빌(웨스트햄), 바웃 베호르스트(아약스)가 포진한다.

중원은 라이언 흐라번베르흐(리버풀), 프렌키 더 용(FC바르셀로나), 노아 랑(갈라타사라이), 퇸 코프메이너르스(유벤투스), 티자니 레인더르스(맨시티), 마르텐 드 룬(아탈란타), 휘스 틸(아인트호벤), 퀸턴 팀버르(마르세유), 마츠 비퍼르(브라이턴)가 포진한다.

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수비는 덴젤 덤프리스(인터 밀란), 조렐 하토(첼시), 얀 폴 반 헤케(브라이턴), 나단 아케(맨시티), 버질 반 다이크(리버풀), 율리엔 팀버(아스널), 미키 판 더 펜(토트넘)이 담당한다.

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골문은 마크 플레켄(레버쿠젠), 로빈 루프스(선덜랜드), 바르트 페르브뤼헌(브라이턴)이 지킬 예정이다.

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사진=AP Photo/Dave Shopland-AP 연합뉴스

네덜란드는 이번 대회 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 사상 처음으로 월드컵 정상을 노린다. 놀라운 적중률을 보여온 독일 경제학자 요아힘 클레멘트는 이번 대회 우승팀으로 네덜란드를 지목했다. 클레멘트는 2014년 브라질 대회부터 2022년 카타르 대회까지 3회 연속 월드컵 우승국을 맞혔다.

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네덜란드와 조별리그에서 격돌하는 일본은 큰 관심을 보이고 있다. 일본 언론 스포츠호치는 '네덜란드가 최종 명단을 발표했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 활약하는 선수가 다수 선발됐다. FC바르셀로나에서 뛰는 더 용 등 화려한 라인업이 완성됐다. 네덜란드는 유럽 예선 G조에서 6승2무, 무패를 기록하며 1위로 통과했다. 이번 월드컵에선 과거 3차례 준우승을 넘어 오랜 꿈이던 첫 우승을 노린다. 반 다이크를 중심으로 한 견고한 수비진에 중원~전방까지 세계 최고 수준의 재능을 갖췄다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독은 네덜란드를 "세계 최고 수준의 힘을 가진 나라다. 월드컵은 아직 우승하지 못했지만, 결승에도 올랐었다"고 경계했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com