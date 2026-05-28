[K리그2 프리뷰]'4경기 무패' 다시 찾아온 대구의 봄...'이제 2점차' 부산-수원, 선두 경쟁 '본격화'

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[스포츠조선 박찬준 기자]대구에 다시 봄이 찾아왔다.

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대구FC가 살아났다. 지난 시즌 강등된 대구는 개막 전 수원 삼성과 함께 '2강'으로 꼽혔다. 세징야+에드가 콤비에 세라핌까지 가세했다. 개막 첫 3경기에서 모두 승리하며 치고 나가는 듯 했다. 하지만 이후 5경기에서 2무3패를 기록하며 주춤했다. 수비 불안이 컸다. 승리하지 못한 5경기에서 무려 13골을 내줬다. 포백을 기반으로 공격적으로 나선 대구는 경기 막판 실점으로 승점을 놓치는 경우가 많았다. 천안시티와의 8라운드에서 추가 시간 두 골을 내주며 1대2로 패한 대구는 결국 칼을 빼들었다. 김병수 감독을 전격 경질했다.

후임은 수석코치였던 최성용 감독이었다. 최 감독 부임 후 대구는 확 달라진 모습을 보이고 있다. 4경기 무패(3승1무)를 달리며, 순위도 5위(승점 21)까지 끌어올렸다. 수비가 좋아졌다. 4경기에서 단 1골만 내줬다. 이전 8경기에서 단 1번 밖에 없었던 클린시트를 3번이나 기록했다. 대구의 트레이드 마크 같은 스리백 전환 후 눈에 띄게 안정감을 찾고 있다. 공격력도 여전하다. 김해FC, 안산 그리너스와의 연전에서 각각 4대1, 3대0으로 승리하며 무려 7골이나 넣었다. 대구는 25골로 K리그2 최다득점을 기록 중이다.

살아난 대구는 다시 선두권 도약을 노리고 있다. 대구는 30일 오후 4시30분 용인미르스타디움에서 용인FC와 '하나은행 K리그2 2026' 14라운드를 치른다. 이번 경기까지 잡는다면 3위까지 도약이 가능하다. 3위 서울 이랜드(승점 23)와의 격차는 불과 2점이다. 상대 용인 역시 최근 3경기에서 1승 2무로 무패를 기록하는 등 흐름이 괜찮다. 팽팽한 승부가 예상된다.

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1위 부산 아이파크(승점 28)와 2위 수원 삼성(승점 26)의 선두 싸움도 불이 붙었다. 부산이 지난 라운드에서 휴식을 취하는 사이, 수원이 승리하며 양 팀의 승점차는 2점으로 줄어들었다. 이번 라운드 결과에 따라 선두가 바뀔 수도 있다. 부산은 최근 주춤한 모습이다. 첫 8경기에서 7승1무로 치고나가던 부산은 최근 4경기에서 2패(2승)를 당했다. 직전 화성FC전 2대3 패배가 뼈아팠다. 김찬이 다치며, 크리스찬도 초반과 같은 활약을 이어가지 못하는 것이 크다. 다행히 크리스찬이 화성전에서 6경기만에 골맛을 본 것은 호재다.

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휴식기를 마치고 돌아온 수원은 직전 라운드에서 후반 추가시간 파울리뇨의 극장골을 앞세워 천안시티에 3대2 짜릿한 승리를 거뒀다. 2경기 무승에서 탈출하며, 분위기를 끌어올릴 수 있는 승리였다. 특히 올 시즌 무득점이었던 일류첸코가 마침내 골가뭄을 씻어내며, 이정효 감독의 고민도 씻어냈다. 다만 수원은 김지현, 페신, 브루노실바 등 공격쪽에 여전히 부상자가 많은게 고민이다. 부산은 부산구덕운동장에서 파주 프런티어와, 수원은 아산이순신종합운동장에서 충남아산과 맞붙는다. 경기는 모두 30일 오후 4시30분 펼쳐진다.

이 밖에 7경기 무패를 달리며 4위까지 올라선 '핫팀' 화성FC는 31일 오후 4시30분 화성종합경기타운에서 경남FC를 상대로 8경기 무패에 도전하고, 이랜드는 같은 시각 광양 원정에서 전남 드래곤즈를 만난다. 이랜드는 직전 라운드에서 성남FC를 3대1로 잡고, 3경기만에 승리를 챙겼다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com