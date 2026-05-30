[공식발표]"대반전!" EPL 우승→5위 추락 리버풀, 아르네 슬롯 감독 '전격' 결별…"어려운 결정이었다"

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]리버풀(잉글랜드)이 아르네 슬롯 감독과 전격 결별했다.

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리버풀은 30일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 '슬롯 감독은 리버풀의 감독직에서 물러난다. 후임 감독 임명 절차가 진행 중'이라고 발표했다.

슬롯 감독은 2024~2025시즌을 앞두고 위르겐 클롭 감독의 뒤를 이어 리버풀의 지휘봉을 잡았다. 슬롯 감독은 리버풀 데뷔 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승을 지휘했다. 하지만 올 시즌은 상황이 달랐다. 2025~2026시즌 EPL 38경기에서 17승9무12패(승점 60)를 기록했다. 20개 팀 가운데 5위에 머물렀다. 1위 아스널(승점 85)과의 격차는 무려 25점이었다. 설상가상으로 모하메드 살라 등 일부 스타 선수와의 파열음도 들려왔다. 팬들의 비난은 빗발쳤다.

리버풀은 '슬롯 감독이 가져다준 성공에 대해 감사하다. 2년 동안 보여준 리더십에도 감사하다. 그가 리버풀에 기여한 공헌은 매우 의미 있었다. 하지만 이는 우리가 내린 어려운 결정이었다. 그는 시즌 내내 상당한 어려움과 부담에 직면했을 것이 분명하다. 동시에 팀이 계속 나아가기 위해서는 변화가 필요하다는 결론에 도달했다. 다시 한번 강조하지만 이것은 가볍게 내린 결정이 아니라는 점이다. 그의 다음 경력에서 잘 되길 바랄 뿐이다. 앞으로도 계속 성공할 것으로 기대한다'고 했다.

사진=AFP 연합뉴스

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영국 언론 BBC는 '이 결정은 구단의 최고 경영자와 스포츠 디렉터가 내렸다. 리버풀은 시즌 내내 감? 교체는 의제에 포함되지 않는다구 주장했다. 하지만 2025~2026시즌 뒤 상황을 평가한 결과, 보다 전면적이고 공격적이며 긴급한 축구 스타일이 필요하다고 판단했다'고 보도했다.

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한편, 영국 현지 언론에 따르면 리버풀의 차기 사령탑으론 안도니 이라올라 전 본머스 감독이 거론된다. 이라올라 감독은 본머스를 2025~2026시즌 EPL 6위로 이끌었다. 5위 리버풀과 단 3점 차이였다. 그는 현재 이탈리아 세리에A 명문 구단인 AC 밀란, 나폴리 등의 관심을 받는 것으로 알려졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com