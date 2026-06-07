韓 팬들 초비상! 손흥민 보려다가 쓰러진다, 월드컵 사상 초유의 물병 금지, "미국은 허용, 멕시코는 여전히 불가"

대한민구 월드컵 대표팀 손흥민이 6일(한국시각) 멕시코 과달라하라 시내의 한 호텔로 들어서고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.06/

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[스포츠조선 이현석 기자]월드컵 경기를 보기 위해서는 물병도 갖고 들어가지 못한다. 멕시코에서는 여전히 발생 가능한 일이다.

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글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 6일(한국시각) '국제축구연맹(FIFA)은 논란 끝에 월드컵 경기장 내 물병 반입을 허용하기로 했지만, 멕시코는 아직 허용되지 않았다'고 보도했다.

디애슬레틱은 'FIFA는 입장을 번복하고 올여름 월드컵 경기장에서 물병 반입을 허용한다고 발표했지만, 이 새로운 규칙은 멕시코 경기장에는 아직 적용되지 않는다'며 'FIFA는 멕시코에 대해서는 언급하지 않았는데, 이는 멕시코시티, 몬테레이, 과달라하라 경기장에 입장하는 팬들은 술병을 반입할 수 없을 것임을 시사한다'고 밝혔다.

AFP연합뉴스

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최근 일부 언론에 따르면 ''FIFA는 애초 투명 재사용 플라스틱 물병의 경기장 내 반입을 허용하겠다는 방침이었으나, 막판에 입장을 번복했다. '선수와 관중의 위험 및 부상을 예방한다'라는 명목으로 물병 반입을 전면 금지했다'고 알려졌다. 유럽축구서포터즈협회의 로난 에뱅 사무총장은 이러한 조치에 대해 "이는 실질적인 건강상 위험 요소다. 유럽에서는 관중석에서 열사병으로 쓰러지는 사람들이 점점 더 빈번하게 목격되고 있다"고 지적했다. FIFA는 이에 대해 안전과 보안을 이유로 내린 결정이라고 밝혔다.

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이번 조치 후 무더위가 예상되는 경기장에서 팬들이 경기 관람 도중 충분한 수분을 섭취하는 데 어려움을 겪을 수 있다는 우려가 제기됐다. FIFA는 이후 미국과 캐나다에 한해서는 미국과 캐나다에서 열리는 경기에선 팬들이 20온스(약 590㎖) 이하의 밀봉된 일회용 플라스틱 생수병 1개를 반입할 수 있다고 방침을 바꿨다. 다만 재사용이 가능한 단단한 물병은 여전히 금지다.

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문제는 제한이 풀리지 않은 멕시코다. 과달라하라의 6월 평균 최고 기온은 32도로 높은 편이며 습한 날씨다. 경기를 지켜보는 관중들 또한 고온다습한 환경에서 90분을 버텨야 하는데, 이 과정에서 수분 섭취 등이 이뤄져야 열사병 등의 문제를 피할 수 있다. 하지만 이번 제한으로 인해 멕시코 내의 경기장에서 관중들이 물병을 갖고 들어갈 수 있을지를 장담할 수 없게 됐다. 한국 대표팀의 경기를 보기 위해 경기장을 방문할 한국 팬들에게도 큰 낭패가 될 수 있다.

한편 이번 결정에 대해 FIFA가 경기장 물 판매로 수익을 벌어들이려는 목적이 아니냐는 주장도 제기됐다. FIFA는 이에 대해 경기장 주변에 식수대, 미스트 분사 구역, 쿨링 텐트 등 폭염 저감 대책을 마련하고, 경기장에서 파는 생수 가격도 비싸지 않게 팔겠다고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com