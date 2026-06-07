'1만5231명'이 본 '차두리 VS 이정효'...과정 잡은 화성, 결과 얻은 수원

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[스포츠조선 박찬준 기자]지금 K리그에서 가장 뜨거운 명장의 대결 답게 기대만큼의 명승부가 펼쳐졌다.

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'두리볼 대 정효볼'의 결과는 이정효 감독이 이끄는 수원 삼성의 승리였다. 수원은 6일 화성종합경기타운에서 열린 화성FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 15라운드에서 2대1 역전승을 거뒀다. 수원(승점 29)은 이날 승리로, 전날 무승부를 거둔 '선두' 부산 아이파크(승점 32)와의 격차를 3점으로 줄였다. 반면 화성은 무패행진이 9경기만에 아쉽게 마감됐다.

경기 전부터 많은 스포트라이트가 쏟아졌다. 화성은 8경기 무패(6승2무)를 달렸다. 화성 특유의 다이나믹하고 에너지 넘치는 축구가 위력을 발휘하며 K리그2 선두권 판도를 흔들었다. 이같은 돌풍을 이끈 차두리 감독은 내로라 하는 감독들을 제치고 5월 이달의 감독상을 수상했다. 떠오르는 차 감독과 현 K리그 최고의 감독으로 꼽히는 이 감독의 대결에 많은 관심이 모아졌다.

이같은 기대가 반영된 듯 이날 화성종합경기타운에는 무려 1만5231명의 관중이 입장했다. 화성 구단 역대 최다 관중이었다. 이날은 화성 창단 홈 200번째 경기라 더욱 뜻깊었다.

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경기는 치열하게 전개됐다. 화성이 선제골을 넣었다. 전반 42분 플라나가 왼쪽에서 올려준 코너킥을 장민준이 왼발로 밀어넣었다. 일격을 당한 수원은 후반 23분 교체투입된 강현묵이 동점골을 뽑았다. 헤이스가 오른쪽에서 올린 크로스를 강현묵이 헤더로 연결했다. 수비 맞고 나온 볼을 재차 오른발로 밀어넣었다. 팽팽하던 후반 53분 극장골이 터졌다. 코너킥 상황에서 페트로프가 걷어낸 볼이 송주훈을 맞고 안으로 들어갔고, 일류첸코가 오른발로 마무리했다.

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비록 패했지만, 화성의 경기력은 대단했다. 초반 수원이 수비적으로 나오자 위치를 내리며 맞섰다. 빠른 역습으로 기회를 엿보던 화성은 선제골을 기록하며 흐름을 주도했다. 후반 페트로프 투입 후에는 속도가 더욱 빨라졌다. 수원이 득점을 위해 라인을 올리자 여러차례 빠른 역습으로 위협적인 찬스를 만들었다. 이길 기회도 있었다. 후반 39분 임병훈이 다시 앞서나가는 골을 기록했지만, 비디오판독(VAR) 결과 골이 취소된게 아쉬웠다. 화성은 수원을 상대로도 밀리지 않는 경기력을 보이며 앞선 무패가 우연이 아님을 증명해냈다. 이 감독도 "차 감독이 팀을 잘 만들었다. 앞으로 더 좋아질 것"이라고 엄지를 치켜올렸다.

수원은 승리로 분위기를 바꿨다. 수원 입장에서는 대단히 어려운 경기였다. 직전 경기에서 충남아산에 1대2로 패했고, 이날은 무려 7명이 연령별 대표에 차출됐다. 부상자까지 감안하면 엔트리를 꾸리기도 쉽지 않을 정도였다. "상황을 탓할 처지가 아니"라던 이 감독은 이날만큼은 철저히 '결과'에 초점을 맞췄다. 이 감독은 '윙백' 이준재를 측면 공격에 둬, 위치에 따라 스리백과 포백을 오가는 '시프트' 카드를 꺼냈다. 비록 실점을 했지만, 전반은 지키는데 초점을 맞췄다. 후반 강현묵, 일류첸코 등을 투입하며 승부를 걸었고, 결국 이들이 두 골을 터뜨리며 귀중한 승점 3점을 더했다.

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경기 후 두 감독은 한참동안 뜨거운 포옹을 나눴다. 서로에 대한 리스펙트를 표한 것이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com