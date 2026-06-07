'1m99 장신 공격수 보유' 대놓고 피지컬 자랑하는 체코…홍명보 감독도 경계 "피지컬, 신장 차 극복해야 한다"

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 홍명보 감독이 기자회견을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 선수들이 러닝을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

사진=연합뉴스

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대한민국의 1차전 상대 체코가 드디어 첫선을 보였다. 미로슬라브 코우베크 감독이 이끄는 체코 월드컵대표팀은 6일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 맨스필드의 텍사스 헬스 맨스필드 스타디움에서 2026년 북중미월드컵을 향한 본격 훈련에 나섰다.

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역시나 압도적 피지컬을 자랑했다. '장신 국가' 체코는 높이부터 강렬했다. 지난해 세계인구리뷰 연구 자료에 따르면 체코 남성의 평균 신장은 1m81.19로 7위에 랭크됐다. 이번 월드컵에 나설 26명 중 10명이 1m90의 장신이다. A조의 대한민국, 멕시코(이상 3명), 남아공(1명)과 비교불가다.

체코의 높이는 확실한 강점이다. 5일 치른 과테말라(3대1 승)와의 친선경기에서도 드러났다. 당시 체코는 선발 11명 중 5명을 1m90 이상의 장신으로 꾸렸다. 마체이 코바르시(1m96·아인트호벤), 라디슬라프 크레이치(1m91·올버햄튼), 파트리크 시크(1m91·레버쿠젠), 루카시 프로보드(1m91·슬라비아 프라하), 토마시 소우체크(1m92·웨스트햄) 등 장신 선수가 베스트로 나섰다.

시크는 피지컬을 앞세워 상대를 흔들며 선제골을 넣었다. 후반 교체투입된 1m99의 토마시 호리(슬라비아 프라하)는 상대 높이를 가볍게 뛰어넘는 헤더골을 완성했다. 체코는 최전방의 높이를 활용해 공중볼 경쟁에서의 우위는 물론, 세트피스 상황에서 유리한 상황을 점하고 있다. 홍명보호가 특히 조심해야 할 부분이다.

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하나 더 눈여겨 볼 부분이 있다. 체코의 피지컬이 좋다는 것은 단순히 높이만 두고 하는 얘기는 아니다. 체코 선수들은 한눈에 봐도 체구가 '단단'했다. 흡사 최홍만, 서장훈 등 한국 '대표 피지컬' 20여명이 한 곳에 모인 느낌이었다. 한국 입장에선 볼 경합 상황에서의 거친 몸싸움도 견뎌야 한다.

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피지컬에 대한 체코 선수들의 자신감도 대단했다. 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)는 7일 "우리와 한국은 조금 다른 축구를 하는 것 같다. 팀 측면에서 보면 스피드와 역습이 관건이 될 것 같다"며 "우리의 높이는 장점이 될 수 있을 것이다. 흥미로운 경기가 될 것 같다. 우선 첫 경기를 잘 치러서 승점 3점을 따내고 싶다. 상대에 대해 잘 모르기 때문에 쉽지는 않겠지만, 어떻게 될지 지켜봐야 한다"고 말했다. 체코 언론의 반응도 별반 다르지 않다. 얀 팔리츠카 세즈남 즈프라비 소속 기자는 체코의 팀 전술 중 하나로 피지컬을 뽑았다.

한국은 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라의 에스타디오 과달라하라에서 체코와 북중미월드컵 조별리그 첫 경기를 치른다. 홍명보 월드컵대표팀 감독은 "체코는 특징이 있는 팀이라고 생각한다. 우리가 대응하기가 쉽지 않은 팀이다. 피지컬 측면에서 그렇다. (최근 친선 경기를 살펴봤을 때) 첫 경기보단 두 번째 경기 과테말라전이 좋았다. 우리가 준비를 더 잘해야 한다. 체코의 장점인 세트플레이, 크로스 부분은 신경을 많이 써야 한다. 신장 차도 극복을 해야 한다"고 경계했다. 맨스필드(미국)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com