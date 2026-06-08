[오피셜]'정말 다행이다' 경기 중 쓰러진 크리스티안 에릭센…'양호한 상태, 의식 잃었지만 빠르게 회복'

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[스포츠조선 김가을 기자]정말 다행이다. 크리스티안 에릭센(덴마크)이 또 쓰러졌지만, 큰 문제는 없는 것으로 알려졌다.

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덴마크축구협회는 8일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 '에릭센은 현재 양호한 상태를 보이고 있다'고 전했다. 모르텐 보센 주치의는 "에릭센의 상태는 양호하다. 스스로 걸어서 경기장을 빠져나갔다. 심장박동은 정상적으로 이뤄지고 있다. 잠시 의식을 잃었으나 아주 빠르게 회복했다. 우리도 그와 즉시 소통할 수 있었다. 이제 병원에서 정밀 검사를 통해 원인을 파악해야 한다. 우리는 에릭센, 병원 의료진과 계속해서 연락을 취하고 있다. 에릭센은 괜찮은 상태다. 동료 선수들에게 안부를 전하며 자신이 괜찮다는 말을 꼭 해달라고 부탁했다"고 말했다.

epa13022888 Denmark's head coach Brian Riemer reacts after the international soccer friendly match Denmark against Ukraine has been whistled off early at Odense Stadium, in Odense, Denmark, 07 June 2026. Danish player Christian Eriksen collapsed on the grass in the second half of match but was able to leave the field on his own. EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT

epa13022885 Denmark's head coach Brian Riemer reacts after the international soccer friendly match Denmark against Ukraine has been whistled off early at Odense Stadium, in Odense, Denmark, 07 June 2026. Danish player Christian Eriksen collapsed on the grass in the second half of match but was able to leave the field on his own. EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT

아찔한 상황이었다. 덴마크와 우크라이나의 친선 경기 중 에릭센이 쓰러진 것이다. 영국 언론 BBC는 '에릭센이 우크라이나와의 친선 경기 중 쓰러졌다. 그는 후반 20여분쯤 쓰러졌다. 이후 경기장을 빠져나갔다'고 설명했다.

에릭센은 지난 2021년 열린 핀란드와의 유로2020 경기 중 쓰러졌다. 그는 심장 제세동기(ICD) 수술을 받고 그라운드로 복귀했다. 브렌트퍼드, 맨유(이상 잉글랜드) 등에서 활약한 뒤 현재는 볼프스부르크(독일)에서 뛰고 있다. 2025~2026시즌 독일 분데스리가 31경기에서 3골-9도움을 기록했다. 하지만 그는 자신의 151번째 A매치를 치르던 중 쓰러졌다.

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덴마크의 주장인 피에르-에밀 호이비에르는 "모두가 빠르고 존중하는 반응을 보였다. 현장에서 에릭센을 돌본 분들의 용기가 얼마나 컸는지 칭찬할 수밖에 없다. 충격을 받았다는 것 외에는 더 이상 말할 수 없다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com