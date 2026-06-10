두번이나 쓰러졌는데 은퇴 언급이 없다니! 의식회복한 에릭센 향한 전설들의 따끔한 조언...."아내 생각해야", "축구보다 중요한게 있어", "협회가 직접 은퇴시켜야"

사진=에릭센 SNS 캡처

사진=EPA-RITZAU SCANPIX 연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]다행히 의식을 회복한 크리스티안 에릭센을 향해 우려의 목소리가 쏟아지고 있다.

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에릭센과 함께 DESK 라인으로 활약했던 해리 케인은 한 인터뷰에서 "에릭센에게 연락을 했다. 아직 답장은 받지 못했다"며 "앞으로 몇 달 동안 여러 가지 결정을 내려야 할 것이다. 가장 중요한 건 제세동기가 있었고, 제 역할을 했다는 것이다. 5년 전에도 비슷한 일이 있었을 때 어떤 기분이었는지, 우리 모두가 기억한다. 이번에도 무서웠다"고 밝혔다. 이어 에릭센이 이제 결정을 내려야 할때라고 전했다.

에릭센의 선배인 덴마크 국대 출신 미드필더 토마스 그라베센은 더욱 강경했다. 그는 "더 이상 커리어 문제가 아니다. 이건 에릭센의 목숨과 관련된 문제"라고 했다. 이어 "난 에릭센의 아내가 다시 한번 경기장으로 뛰쳐나가는 것을 봤다"라며 "에릭센은 아내를 어떤 상황에 몰아넣고 있는 건가? 자기 앞가림만 할 게 아니라 좀 더 넓은 시야로 생각해야 한다"고 조언했다.

만약 에릭센이 은퇴를 거부할시 덴마크축구협회가 직접 나서야 한다고 까지 했다. 그라베센은 "덴마크축구협회 수뇌부는 에릭센에게 '우리는 너의 안전과 생명에 대한 책임이 있다'라고 말해야 한다. 이 문제의 심각성은 아무리 강조해도 지나치지 않다"고 강조했다.

AP연합뉴스

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과거 토트넘에서 함께 뛰었던 앤드로스 타운센트도 "에릭센에게는 그를 필요로 하는 사랑하는 가족이 있다"며 "지금은 축구보다 더 중요한 것이 무엇인지 생각해야 한다"고 했다.

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에릭센은 8일(한국시각) 덴마크 오덴세 스타디움에서 열린 우크라이나와의 친선경기에 선발로 나서 경기를 소화하던 후반 20분 갑자기 가슴 쪽을 부여잡더니 그라운드에 쓰러졌다. 경기가 중단된 가운데 양 팀 선수들이 몰려들어 에릭센의 주변을 둘러쌌고, 의료진도 급히 투입됐다.

에릭센은 곧바로 병원으로 옮겨졌다. 2-1로 덴마크가 앞서 있던 상황에서 경기는 그대로 중단됐다. 덴마크는 전반 13분 패트릭 도르구의 선제골로 앞서나갔다. 전반 36분에는 요아킴 멜레가 추가골을 터뜨렸다. 우크라이나는 전반 44분 빅토르 치간코프가 만회골을 넣었다. 하지만 불의의 사고가 터지며 주심은 경기를 조기 종료했다.

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양 팀 선수들은 에릭센이 치료를 받는 동안 그의 주위에서 어깨동무를 한 채 둥글게 섰다. 에릭센을 응원하는 박수와 함께 경기는 마무리됐다.

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에릭센은 다행히 의료진의 빠른 처치로 의식을 회복했다. 모르텐 보센 덴마크 대표팀 닥터는 덴마크축구협회를 통해 "에릭센은 잠시 의식을 잃었지만, 곧바로 의식을 되찾았다. 우리는 신속하게 그와 연락을 취했다"며 "에릭센은 현재 괜찮은 상태이며, 스스로 걸어서 경기장을 나갔다. 체내 삽입형 심장 제세동기(ICD)가 정상적으로 작동한 것으로 보인다"고 밝혔다.

이어 "이제 병원에서 추가 검진을 해서 원인을 파악할 것이다. 에릭센, 병원 의료진과 지속해 연락하고 있다"면서 "에릭센이 자신이 괜찮다는 것을 모든 선수에게 전해달라고 했다"고 덧붙였다.

다음 날 보센 팀닥터는 "오늘 아침 에릭센과 통화했는데, 잘 지내고 있다고 한다. 현재 가족과 함께 있고 기분도 좋다고 하더라"며 "그는 곧 퇴원하여 집으로 돌아갈 수 있을 것으로 예상된다"고 밝혔다. 에릭센이 빠르게 의식을 회복한 데 대해 보센은 "심장박동기가 정상적으로 작동했다"고 설명했다.

에릭센이 직접 나섰다. 자신의 SNS에 '현재 건강한 상태이며, 가족들과 함께 집에서 쉬고 있다는 사실을 모두에게 알리고 싶다. 많은 분들이 짐작하실 수 있겠지만, ICD가 작동한 일은 나뿐만 아니라 가족들에게도 큰 충격이었다. 다만 이번 상황은 2021년에 있었던 일과는 다른 경우였다는 점을 말씀드리고 싶다. 현재 상태는 좋고, 이미 회복도 시작됐다'고 전했다.

이어 '경기장에서 나를 도와준 모든 선수들과 의료진의 지원과 도움에 감사드린다. 지난 수년 동안 내 심장 상태를 관리해준 의사들에게도 진심으로 감사드린다. 그들의 전문성 덕분에 ICD는 필요한 순간 정확하게 설계된 역할을 했고, 나를 보호해줬다. 지금은 회복에 집중하고, 가족들과 시간을 보내며 휴가를 즐기고, 아이들과 함께 축구를 하는 데 집중하려고 한다'고 했다.

사진=X 캡처

로이터연합뉴스

에릭센은 과거에도 한 차례 비슷한 경험을 한 적이 있다. 에릭센은 2021년 6월 안방인 덴마크 코펜하겐에서 열린 유로2020 핀란드와의 조별리그 첫 경기 도중 쓰러진 바 있다. 당시 그는 팀 동료 토마스 델라니가 스로인을 준비하던 순간 앞으로 비틀거리다 그라운드에 쓰러졌다.

에릭센은 당시 경기장 위에서 13분 동안 응급 치료를 받았다. 의료진은 그가 심정지를 겪은 것으로 판단했고, 소생 조치와 제세동을 실시했다. 이후 에릭센은 병원으로 옮겨 심장 제세동기 삽입 수술을 받았다. 갑작스럽게 쓰러진 에릭센을 향해 전세계가 빠른 회복을 기원했고, 다행히 에릭센도 일어났다. 손흥민도 에릭센의 쾌유를 기원하는 메시지를 여러차례 냈다.

당시 이탈리아 세리에A 인터밀란 소속이었던 에릭센은 심장 제세동기를 단 채로는 리그에서 뛸 수 없어서 팀을 떠나야 했다. 에릭센은 잉글랜드 프리미어리그의 브렌트포드를 통해 그라운드에 복귀하며, '인간 승리'의 상징이 됐다. 토트넘은 에릭센이 또 다시 쓰러지자 '우리는 에릭센, 그의 가족과 함께한다. 에릭센의 완전하고 빠른 회복을 기원한다'고 쾌유를 바랐다. 멕시코 과달라하라에서 훈련 중인 손흥민도 해당 게시글에 '좋아요'를 누르며 함께했다.

에릭센 문제가 재발되자 우려의 목소리는 점점 커졌고, 은퇴 언급이 없는 에릭센의 태도에 많은 이들이 걱정하는 모습이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com