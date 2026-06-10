"FIFA 월드컵 통제력 상실" 논란, 논란, 또 논란…英 BBC, 앞뒤 다른 인판티노 회장에 직격탄

사진캡처=BBC

AFP 연합뉴스

AFP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]미국, 멕시코, 캐나다가 공동 개최하는 2026년 북중미월드컵이 벌써 논란의 연속이다.

Advertisement

미국 입국 문제로 온통 난리다. 이라크의 간판 공격수 아이멘 후세인은 시카고 오헤어 공항에서 7시간 만에 미국 입국 허가를 받았다.

미국과 전쟁 중인 이란은 베이스캠프를 미국에서 멕시코로 변경했다. 선수들은 경기를 치르는 당일 입국했다가, 경기가 끝나면 즉시 출국해야 하는 악조건이다. 국가대표팀 스태프 15명은 비자를 거부당한 것으로 전해졌다.

G조에 포진한 이란은 16일(이하 한국시각)과 22일, 미국 LA에서 뉴질랜드와 벨기에와 각각 맞붙고, 27일 시애틀에서 이집트와 대결한다. 이란 팬들의 경기장 티켓도 취소된 것은 알려졌다. 국제축구연맹(FIFA)은 각국 협회에 해당 경기 티켓의 8%를 배정한다. 이란은 예외다. 이란축구협회는 성명을 통해 '이란 축구 팬들이 합법적이고 공식적으로 배정받은 티켓을 얻지 못하게 하는 것은 국제 대회 운영 정신과 참가국 간 평등 원칙에 위배되는 행위'라고 분통을 터트렸다.

Advertisement

이뿐이 아니다. 심판이 입국을 저지당하는 초유의 사태가 벌어졌다. 월드컵 본선 무대에서 휘슬을 잡을 예정이던 최초의 소말리아 출신 오마르 아르탄 주심의 미국 입국이 거부됐고, 심판진 명단에서도 최종 제외됐다.

AFP 연합뉴스

Advertisement

그는 2025년 아프리카축구연맹(CAF) 올해의 남자 심판으로 선정된 '간판 주심'이다. 그러나 아르탄 주심은 이민국 직원들에게 11시간 동안 심문을 받은 후 구금됐고, 다시 고국행 비행기에 올라야 했다.

FIFA는 '아르탄 심판의 미국 입국이 거부돼 월드컵에서 심판 활동에 참여할 수 없게 됐음을 확인한다. FIFA는 비자 심사를 포함한 개최국의 이민 절차에 관여하지 않는다. 미국 당국으로부터 아르탄 심판의 신분이 변경되지 않을 것이라는 통보를 받았다'고 설명했다.

Advertisement

미국 이민 당국은 아르탄의 송환 사유를 밝히지 않았다. 다만 소말리아는 미국 여행 금지 대상 국가 중 하나다.

Advertisement

영국의 'BBC'는 FIFA를 향해 직격탄을 날렸다. 'BBC'는 10일 '잔니 인판티노 FIFA 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 환심을 사기 위해 노력했다. 트럼프 대통령은 논란 속에 지난해 12월 월드컵 조추첨식에서 최초의 FIFA 평화상을 수상했다'며 '미국과 관련해서 인판티노가 이전에 했던 말들은 이제 공허하게 들린다'고 꼬집었다.

인판티노 회장은 "FIFA 대회에 관해서라면, 월드컵에 진출하는 모든 팀과 그 팀의 서포터스, 관계자들은 당연히 해당 국가에 입국할 수 있어야 한다. 그렇지 않으면 월드컵 자체가 존재할 수 없다"고 강조한 바 있다. 일례로 2023년 FIFA는 발리 주지사가 이스라엘대표팀의 숙박을 허용하지 않자 인도네시아의 U-20 월드컵 개최권을 박탈했다.

로이터 연합뉴스

AFP 연합뉴스

'BBC'는 'FIFA가 모든 심판을 입국시킬 수 없는 상황인 것을 보면 미국 정부가 월드컵을 통제하는 것처럼 느껴진다'며 'FIFA가 어떻게 이런 사태까지 방치했는지에 대한 의문이 제기된다. 어떻게 직접 발탁한 심판 중 한 명이 월드컵에 참가하려고 했는데 입국 심사에서 거부당할 수 있느냐'라고 비판했다.

'소말리아 1호 월드컵 심판'이었던 아르탄 심판은 지난 주 'BBC'를 통해 "모든 심판의 목표는 월드컵에 가는 것이다. 선발되었을 때, 그동안의 모든 노력이 헛되지 않았다는 생각이 들었다. 수년간의 노력이 마침내 열매를 맺는 순간이었다"고 기뻐했다.

그러나 그 꿈은 현실이 되지 않았다. 아르탄 주심은 '뉴욕타임스'와 인터뷰에서 "나는 필요한 서류와 비자를 모두 갖추고 있었다"고 항변했다.

'몇 시간마다 팬들의 입장이 거부되고, 선수들의 입장이 거부되고, 관계자들의 입장이 거부되고, 기자들의 입장이 거부되는 이야기가 나오고, 이제는 심판까지 거부당했다는 이야기가 나오고 있다. 이번 월드컵은 혼돈의 월드컵이다.'

아스널의 레전드이자 잉글랜드 국가대표 출신인 이안 라이트가 자신의 SNS에 남긴 글이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com