[오피셜]황희찬 내가 간다! '왕의 귀환' 울버햄튼 에이스가 돌아왔다…'창립 150주년' 맞아 EPL 복귀 사활

라울 히메네스. 사진=울버햄튼 원더러스

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[스포츠조선 강우진 기자]과거 울버햄튼 원더러스 에이스로 활약했던 라울 히메네스의 복귀가 확정됐다. 이전처럼 황희찬과 호흡을 맞춰 좋은 모습을 보여줄 수 있을지 주목된다.

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울버햄튼은 10일(한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 '구단에서 상징적인 선수 중 한 명이었던 히메네스의 복귀가 확정됐다'고 밝혔다.

멕시코 국가대표 공격수 히메네스는 2년 계약에 추가 1년 연장 옵션을 포함해 울버햄튼으로 돌아온다. 그는 이미 구단 역사에 남을 공격수 중 한 명이자 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사상 최고의 울버햄튼 공격수로 평가받고 있다.

지난 2018년부터 2023년까지 히메네스는 울버햄튼 소속으로 166경기에 출전해 57골을 기록했다. 당시 승격팀에 불과했던 울버햄튼을 다크호스의 팀으로 성장시키는데 큰 역할을 했다.

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히메네스의 역량을 바탕으로 울버햄튼은 승격하자마자 EPL 7위에 랭크됐다. 히메네스는 2019~2020시즌에는 더욱 놀라운 활약을 펼쳤다. 그는 그 시즌 모든 대회를 통틀어 27골을 기록하며 팀을 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 8강에 올려놨다.

히메네스. 사진=울버햄튼

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히메네스의 영향력은 상당했다. 그는 2020년 아스널전에서 당한 심각한 머리 부상에서 회복한 이후에도 기량을 되찾기 위한 투지를 보였다. 이는 많은 팬들의 존경으로 이어졌다.

울버햄튼은 '히메네스는 잉글랜드 최강 팀들을 상대로 두려움 없이 맞섰던 울버햄튼의 핵심이었다'며 '구단 역사상 가장 기억에 남는 경기들의 중심에 있었다'고 전했다. 이어 '또한 울버햄튼과 도시 자체에 대한 그의 애정으로 팬들의 사랑을 받았다'고 덧붙였다.

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이제 히메네스는 풀럼에서 3시즌을 보낸 뒤 친정팀으로 돌아온다. 히메네스는 등번호 9번을 다시 달게 된다. 구단 창립 150주년을 맞이한 올해 히메네스의 울버햄튼 귀한은 의미가 있다. 울버햄튼은 무엇보다 EPL 복귀에 사활을 걸고 있다.

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롭 에드워즈 울버햄튼 감독은 "히메네스가 이곳에 오게 돼 정말 기쁘고, 모두가 매우 기대하고 있을 것"이라며 "그는 풍부한 경험을 가진 선수일 뿐만 아니라 울버햄튼과 이 지역, 그리고 이 구단을 잘 알고 있다"고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com