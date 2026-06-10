'천안이 더 강해진다!' 천안시티FC, 김철호 스카우터 선임...전력강화실 전문성 강화

사진=천안시티FC

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]더 강한 천안을 꿈꾼다. 천안시민프로축구단(천안시티FC, 이하 천안)이 김철호 스카우터를 선임하며, 전력강화실을 보강했다.

Advertisement

천안은 이번 김철호 스카우터 선임을 통해 전력강화실의 역량을 더 보충했다. 전력강화실이 갖춘 전문성을 강화했으며, 유망 선수 발굴과 체계적인 선수 수급 시스템 구축에도 더 열을 올릴 예정이다. 전력강화실은 구단의 철학과 비전에 맞춰 유소년부터 프로 선수단까지 일관된 육성 체계를 구축하는 핵심 부서로, 앞으로도 선수 발굴 및 육성 시스템을 고도화하며 구단의 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나갈 전망이다.

김철호 스카우터는 천안의 계획에 어울리는 인물이다. 선수 시절 성남일화(현 성남FC), 상주상무, 수원FC 등에서 활약한 수비형 미드필더 출신으로, K리그 통산 335경기에 출전한 베테랑이다. 특히 성남 소속으로 2010 AFC 챔피언스리그 우승 등 풍부한 실전 경험을 쌓았다. 김철호 스카우터는 "천안시티FC와 함께하게 되어 매우 기쁘다. 선수 시절 쌓은 경험과 다양한 현장 네트워크를 바탕으로 구단에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "천안이 더욱 경쟁력 있는 팀으로 성장할 수 있도록 좋은 선수들을 발굴하고 영입하는 데 모든 역량을 쏟겠다"고 소감을 밝혔다.

한편 천안은 보다 공정하고 체계적인 선수 발굴 및 검토를 위해 선수 추천·스카우트 제안 공용 메일을 운영하고 있다. 접수된 제안은 전력강화실에서 검토하며, 선수단 운영과 관련한 검토 프로세스를 지속적으로 고도화해 투명성과 신뢰를 높여 나갈 계획이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com