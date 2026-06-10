[오피셜]구단 최초 준프로 계약! 충북청주FC, U-18 골키퍼 공태윤 전격 콜업

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주FC(대표이사 김현주)가 구단 최초 준프로계약을 체결했다. 주인공은 U-18 팀 운호고 소속 골키퍼 공태윤이다.

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2008년생인 공태윤은 충북청주FC U-18 운호고의 주전 골키퍼로 활약 중이다. 뛰어난 집중력과 안정적인 경기 운영 능력을 갖춘 유망주다. 특히 빠른 반응 속도를 바탕으로 한 선방 능력과 후방에서 경기를 풀어가는 빌드업 능력이 강점으로 꼽힌다.

공태윤은 올해 K리그 주니어 C조에서 맹활약을 펼치며 팀이 3위까지 오르는데 기여했다. 창단 3년 만에 전국고등축구리그 왕중왕전 진출권을 획득하는 과정에서도 주전 골키퍼로 맹활약을 펼쳤다.

공태윤은 "충북청주FC 최초 준프로 계약이라는 뜻깊은 기회를 얻게 되어 정말 영광스럽고 기쁘다. 항상 응원해 주신 가족과 지도자분들께 감사드린다"며 "좋은 경기력과 성실한 태도로 구단의 기대에 보답하고 더 높은 목표를 향해 꾸준히 성장해 나가겠다"고 소감을 밝혔다.

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공태윤은 1군 선수단 훈련에 참여하며 프로 무대 적응에 나서는 한편, 유소년 팀과 프로팀을 오가며 경험을 쌓아갈 예정이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com