'스포츠 문화 확산 추진' 충북청주FC, 공무원노조 청주시지부와 손잡았다!

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주FC(대표이사 김현주, 이하 충북청주FC)가 전국공무원노동조합 청주시지부(지부장 홍국희)와 손을 잡았다.

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스포츠 향유 기회 확대 및 건전한 여가문화 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 5일 열린 협약식에는 충북청주FC 김현주 대표이사를 비롯한 구단 관계자와 공무원노조 청주시지부 홍국희 지부장, 김상엽 사무국장 등이 참석했다. 상호 교류 증진과 지역 스포츠 문화 저변 확대를 위한 다양한 협력 방안을 논의했다.

이번 업무협약은 지역 구성원들이 보다 쉽게 스포츠 문화를 접할 수 있는 환경을 조성하고 공동체 발전에 기여하기 위해 마련됐다. 양 기관은 충북청주FC 홈경기 관람 지원을 비롯해 사회공헌 활동을 추진하며 상호 협력 체계를 구축해 나갈 예정이다.

김현주 충북청주FC 대표이사는 "이번 업무협약은 스포츠가 가진 긍정적인 가치를 지역사회와 더욱 폭넓게 나누는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 기관 및 단체와 협력해 시민들이 스포츠를 보다 친숙하게 접할 수 있는 환경을 만들고, 지역과 함께 성장하는 구단이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

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홍국희 공무원노조 청주시지부 지부장은 "조합원과 가족들이 스포츠를 통해 즐거움과 활력을 얻을 수 있는 뜻깊은 기회가 마련돼 기쁘다"며 "앞으로도 충북청주FC와의 지속적인 교류를 통해 지역사회와 함께하는 다양한 활동에 적극 참여하겠다"고 밝혔다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com