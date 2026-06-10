"이강인 가격표 공개" 엔리케 감독도 방출 허락, PSG 이적료 파격 할인 예고 "아틀레티코 430억 이하로 영입 가능"

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG) 올여름 이강인의 이적료로 많은 금액을 요구하지 않을 것이라는 전망이 나왔다.

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스페인의 피차헤스는 10일(한국시각) '이강인의 매각 가격이 공개됐다'고 보도했다.

피차헤스는 '올여름 이강인이 PSG를 떠날 가능성이 그 어느 때보다 높아졌다. 소식에 따르면 이강인은 파리에서의 오랜 생활 후 새로운 환경을 찾고 있다. 아틀레티코 마드리드가 그의 영입에 가장 유력한 후보로 거론된다. 실제 언급된 소식들은 이적료가 2500만 유로(약 430억원) 수준이 될 것으로 본다. 다만 협상 과정에서 이적료가 낮아질 가능성도 있다. 아틀레티코는 이미 이강인 영입을 위해 움직이고 있다'고 전했다.

AP연합뉴스

이강인은 올여름 3년 만의 라리가 복귀 가능성이 점쳐지고 있다. 2023년 여름 마요르카를 떠나 PSG로 이적했던 이강인은 시즌을 거듭할수록 좁아지는 입지, 이를 극복할 방안이 필요했다. 꾸준히 경쟁을 시도했던 이강인이었지만, 루이스 엔리케 감독의 계획에서 이강인은 중심이 아니었다. 결국 유럽챔피언스리그 결승전에서 2년 연속 출전하지 못한 것을 기점으로 새로운 팀을 찾겠다는 의지를 PSG에 알린 것으로 보인다.

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이강인의 상황을 주시하고 있던 아틀레티코는 곧바로 적극적으로 움직였다. 앙투완 그리즈만의 미국 메이저리그사커(MLS) 진출 이후 공격 자원 영입이 필수적인 아틀레티코로서는 매력적인 자원이다. 좌우 측면과 2선, 유사시에는 최전방까지 소화할 수 있는 재능이다. 축구적인 부분에만 국한되지 않는다. 이강인은 PSG 입단 당시 킬리안 음바페와 유니폼 판매량 1, 2위를 다툰 선수다. 아시아 시장애서 가장 매력적인 선수임을 입증했다.

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 이강인이 패스를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

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당초 PSG는 이강인 이적에 높은 이적료를 고수할 수 있다고 알려졌으나, 상황이 조금 달라진 것으로 보인다. 엔리케 감독은 팀에 불만을 가진 선수를 오래 보유하는 것을 꺼린다고 알려졌다. 지난겨울과 달리 이강인의 이적을 허락했다는 소식이 쏟아졌다. 이런 배경들이 작용하며, 아틀레티코가 비교적 수월하게 이강인을 영입할 수 있는 환경이 조성됐다.

올여름을 뒤흔드는 이강인의 이적 가능성이 날이 갈수록 뜨거워지고 있다. 아틀레티코가 차기 시즌을 앞두고 에이스 자리를 채울 이강인을 비교적 저렴하게 영입할 수 있다면, 더 적극적으로 나설 것은 분명해 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com