"이것이 바로 '일류' 퍼포먼스!" 日, LEE 활약 제대로 '넋' 놓고 봤다…'이강인 놀라운 기록에 감탄→신출귀몰 찬사 터졌다'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 이강인과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]이강인(25·파리생제르맹·PSG)의 플레이에 일본이 넋을 잃었다.

Advertisement

일본 축구 전문 매체 풋볼존은 13일 '대한민국 국가대표 미드필더인 이강인이 월드컵에서 에당 아자르(벨기에) 이후 위업을 달성했다. 그의 놀라운 기록에 감탄이 나왔다'고 보도했다.

이강인은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 체코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에 선발로 출격했다. 그는 경기 초반부터 뜨거웠다. 특유의 패스 능력을 유감없이 발휘했다. 그는 전반 6분 넓은 시야로 반대 전환 롱 크로스를 올렸다. 전반 12분엔 중원에서 볼을 받아 손흥민에게 살짝 연결했다. 다만, 손흥민의 슈팅은 상대 수비에 막혀 굴절됐다.

그의 역할은 단순히 볼을 배급하는 데 그치지 않았다. 이강인은 전반 14분 기습적인 중거리슛으로 체코의 간담을 서늘케했다. 그는 상대 진영으로 파고드는 과정에서 패스 대신 강력한 왼발 중거리슛을 시도했다. '예상'을 깬 것이다. 하지만 그의 힘이 실린 왼발슛은 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

Advertisement

하이라이트 장면은 팀이 0-1로 밀리던 후반 22분 나왔다. 이강인은 황인범(페예노르트)을 향해 날카로운 침투 패스를 찔렀고, 황인범이 센스 있는 슈팅으로 득점을 완성했다. 분위기를 탄 한국은 후반 35분 오현규(베식타시)의 결승골을 묶어 2대1로 이겼다. 이로써 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 월드컵 1차전 승리를 거머쥐었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인과 손흥민이 프리킥을 준비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

Advertisement

경기 뒤 축구 통계 매체 스쿼카는 '이강인은 체코전에서 드리블 돌파 5회 이상 성공, 파울 유도 4회 이상 동시 기록한 선수로 이름을 올렸다. 이는 2018년 러시아 대회의 아자르 이후 처음'이라고 했다. 이날 이강인은 6번 드리블을 시도해 5번을 성공했다. 또한, 패스 성공률 100%(38/38)를 남겼다.

풋볼존은 '한국-체코전에서 눈에 띄는 활약을 보여준 이강인의 퍼포먼스에 대해 통계 전문 업체 옵타가 주목했다. 옵타는 공식 계정을 통해 이강인의 플레이를 신출귀몰이라고 표현하며 찬사를 보냈다. 이날 이강인은 뛰어난 개인기로 한국의 공격을 이끌었다. 옵타에 따르면 드리블 성공 5회, 파울 유도 4회를 달성했다. 이는 2022년 카타르 대회 때는 한 경기에서 모두가 동시에 달성하지 못했다. 2018년 러시아 대회 준결승에서 아자르가 프랑스 대표팀을 상대로 이룬 것이 마지막이었다고 전해진다'고 했다.

Advertisement

이 매체의 보도에 따르면 팬들은 '일류 퍼포먼스', '엄청나다' 등의 뜨거운 반응이 쏟아졌다. 풋볼존은 '프랑스 명문 클럽에서 뛰는 이강인이 주목받고 있다'고 덧붙였다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com