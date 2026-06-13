'2026 청춘양구 중학교 1학년 축구 페스티벌' 성황리 개막...경기GS경수클럽 U-15 첫승 신고

사진제공=리본코퍼레이션랩

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중학교 축구 선수들의 경기력 향상을 위한 '2026 청춘양구 중학교 1학년 축구 페스티벌'이 성대히 개막했다. 이번 대회는 13일 개막해, 16일까지 나흘간 펼쳐진다.

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양구 페스티벌은 중학교 1학년 선수들의 경기력 향상과 기회 제공을 위해 진행되며, 전국 각지에서 31개 팀이 참여했다. 4개의 팀으로 구성된 8개 조는 구암리 축구장, 양구B구장, C구장과 관내 군부대 협조를 받아 죽곡리 축구장에서 경기를 진행했다. 첫날 경기에서는 경기GS경수클럽U-15와 인천계양유소년축구클럽U-15팀이 기분 좋은 승리에 성공했다.

목동중학교와 문래중학교도 승리를 거머쥐었다. 양구 페스티벌의 매력인 경기 MVP는 총 16명이 선정됐다. 이들은 MPS가 제공하는 멘탈,피지컬,성장 솔루션을 부상으로 제공받았다. 선수들의 경기 집중을 위해 전후반 25분 이후 득점자 15명에게 양구군에서 후원하는 양구 상품권을 제공했다.

이번 페스티벌은 선수뿐만 아니라 지도자와 학부모 그리고 후원사까지 만족할 수 있는 많은 이벤트를 제공해 눈길을 끌었다. MPS 센터 운영 서비스를 제공했다. 리본코퍼레이션랩 김학인 대표는 "4년째 연속적으로 개최되고 있는 양구 페스티벌에 참가한 팀들과 학부모님들의 관심이 높은 것을 더욱 더 체감하고 있고, 지속적으로 양구를 통해 꿈나무들의 향상되는 계기가 되기를 기대한다"고 했다.

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이번 페스티벌은 양구군 축구협회와 ㈜리본코퍼레이션랩이 공동으로 주최하며, 강원도축구협회가 공동으로 주관 운영한다. 더불어 성공적인 대회를 위하여 양구군, (재)양구군스포츠재단, 양구군체육회, 강원도특별자치도축구협회, MPS, 인바디가 대회를 후원하며 페스티벌의 취지를 살려 경기 이외에도 다양한 경품행사와 이벤트를 지원한다.

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더불어 경품행사를 통해 모금된 입장 수입은 전액 양구군 사회복지단체에 장학금으로 기부하는 ESG 프로그램을 운영하며 지역 상생의 페스티벌로 운영된다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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◇2026 청춘양구 중학교 1학년 축구 페스티벌 첫 날 결과

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경기파주문산FCU15 2-0 경기수원비비글로벌FCU15

경기양주YJFCU15 1-1 경기광명중

경기FCKHT일동U15 7-1 경기성남시티FCU15

경기GS경수클럽U15 2-1 서울경희중

서울문래중 6-1 강원속초중

서울석관중 1-1 세종세종시티FCU15

강원평창유나이티드U15 3-1 인천미추홀구FCU15

강원춘천시민축구단U15 0-0 인천송도FCU15

경기백마중 2-1 경기FC동탄U15

경기남양주진건FCU15 3-0 경기BDFCU15

서울공릉중 2-0 경기수지구U15

서울목동중 4-1 경기SFCU15

인천계양유소년축구클럽U15 3-0 서울중동중

서울아현중 2-1 인천JMPFCU15

충남아산시축구협회U15 2-0 강원원주SMC축구센터U15