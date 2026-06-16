축구 승무패 34회차 1등 미적중, 23억여원 이월됐다…무승부 7경기 속출로 3회차 연속 미적중, 멕시코-한국전 포함 35회차 17일 오전 10시 발매 마감

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 축구토토 승무패 34회차에서 1등 적중자가 발생하지 않았다고 밝혔다.

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축구토토 승무패 34회차는 12일부터 16일까지 진행된 '2026년 북중미월드컵' 조별리그 14경기를 대상으로 한 것이다.

공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'이 16일 발표한 적중 결과에 따르면 이번 회차에서는 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중자가 나오지 않았다. 이에 따라 축구토토 승무패는 지난 32회차부터 34회차까지 3개 회차 연속 1등 미적중을 기록했다.

이전 회차에서 이월된 1등 적중금 10억5988만5000원은 이번 회차 적중금과 합산돼 총 23억3726만1250원이 차회로 이월된다.

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2등은 3건이 적중돼 각 1억7031만6840원을 받을 수 있다. 3등은 87건(293만6500원), 4등은 1139건(44만8600원)이 발생했다. 이를 모두 합산한 전체 적중 투표수는 1229건이며, 총 환급금액은 12억7738만1420원이다.

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이번 회차는 한국의 조별리그 첫 경기인 한국-체코전을 비롯해 브라질-모로코, 네덜란드-일본, 스페인-카보베르데전 등 조별리그 A조부터 H조까지 이어지는 대회 초반 14경기를 대상으로 편성됐다.

34회차에서는 승(홈팀 승)이 6건, 무(무승부)가 7건, 패(홈팀 패배)가 1건으로 나타났다. 전체 14경기 중 절반인 7경기가 무승부로 종료되면서 참가자들의 적중 난도를 높인 회차로 평가됐다.

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한국은 체코와의 조별리그 첫 경기에서 2-1로 승리하며 순조로운 출발을 알렸다. 미국은 파라과이를 4-1로 꺾었고, 독일은 퀴라소를 7-1로 대파했다. 스웨덴 역시 튀니지를 5-1로 제압하며 뚜렷한 득점력을 보였다. 호주도 튀르키예를 2-0으로 꺾었고, 코트디부아르는 에콰도르를 1-0으로 제압했다.

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반면, 무승부 경기도 다수 발생했다. 캐나다-보스니아 헤르체고비나전과 카타르-스위스전은 각각 1-1로 종료됐고, 브라질-모로코전 역시 1-1 무승부를 기록했다. 네덜란드-일본전도 2-2로 승부를 가리지 못했다.

특히 우승 후보로 꼽히는 스페인은 월드컵 본선 첫 출전국인 카보베르데와 0-0 무승부에 그치는 이변을 기록했고, 사우디아라비아-우루과이전도 1-1로 마무리되며 H조는 32강 진출의 향방을 쉽게 예측하기 어려워졌다. 더불어 벨기에 역시 이집트와 1-1로 비기며 주요 팀들의 무승부가 이번 회차 적중의 주요 변수로 작용했다.

특히 브라질, 스페인 등 우승 후보로 거론되는 팀들이 승리를 거두지 못한 점은 참가자들의 예상을 벗어나는 결과로 볼 수 있다. 대회 첫 경기에서는 객관적 전력 외에도 경기 운영, 선수 컨디션, 조별리그 초반 부담 등이 결과에 영향을 미칠 수 있다는 점이 다시 확인됐다.

한편, 축구토토 승무패 35회차는 17일부터 20일까지 열리는 북중미월드컵 조별리그 14경기를 대상으로 발매된다. 이번 회차는 한국 대표팀의 조별리그 두 번째 경기인 멕시코-한국전을 비롯해 아르헨티나-알제리, 포르투갈-콩고DR, 잉글랜드-크로아티아, 미국-호주, 브라질-아이티전 등 J조부터 L조까지의 조별리그 1차전과 A조부터 D조까지의 조별리그 2차전으로 구성됐다.

축구토토 승무패 35회차는 지난 15일 오전 8시부터 발매를 개시했으며, 오는 17일 오전 10시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

한국스포츠레저 관계자는 "축구토토 승무패 34회차는 월드컵 조별리그 초반부터 무승부가 다수 발생하며 1등 적중자가 나오지 않았다"며 "이어지는 35회차는 한국 대표팀과 멕시코의 맞대결이 포함돼 있고 3개 회차 1등 적중금이 쌓여있는 만큼, 많은 관심과 참여를 부탁한다"라고 전했다.

축구토토 승무패 34회차 적중결과와 35회차 대상경기 정보는 베트맨에서 확인할 수 있으며, 대상경기 분석 자료는 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com