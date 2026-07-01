'오현규, 긴장해라' 아스널 벨기에 국대 멀티 공격수 트로사르↔튀르키예 베식타시 이적 합의..'선수 개인과의 합의만 남았다'

[스포츠조선 노주환 기자]벨기에 국가대표 공격수 레안드로 트로사르(아스널)가 이번 여름 이적시장에서 EPL을 떠날 것 같다. 아스널 구단은 그를 매각하고 싶어한다. 현재 튀르키예 명문 베식타시와 아스널이 매각 협상을 진행중이라고 한다.
유럽 매체 '비인스포츠'에 따르면 베식타시와 아스널의 이번 이적 협상은 긍정적으로 진행되고 있다. 양 구단은 레안드로의 이적료로 약 2000만유로에 근접한 것으로 알려졌다. 그렇다고 아직 확정된 건 아니다. 베식타시가 트로사르 측과 개인 조건에 합의하지 못했다. 트로사르는 현재 벨기에 국가대표로 북중미월드컵에 출전 중이다.
1994년 생인 트로사르는 2023년 1월, 브라이턴에서 아스널로 이적했다. 당시 이적료는 2400만유로였다. 그는 2027년 6월까지 계약돼 있다. 한 시즌 밖에 남지 않았다. 트로사르는 지난 2025~2026시즌 프리미어리그 31경기에서 6골-6도움에 그쳤다. 확실한 주전이라고 하기에는 애매한 성적을 냈다.
아스널 경영진은 왼쪽 윙어 포지션에 트로사르 보다 더 강력한 선수를 영입하길 원하고 있다. 트로사르를 매각할 것이라는 전망이 계속 제기됐다.
베식타시 구단은 트로사르 영입을 원했다. 한국 국가대표 오현규의 소속팀인 베식타시는 지난달 새 사령탑으로 이탈리아 출신 빈센조 이탈리아노 감독을 영입했다. 그는 베식타시의 공격력 강화를 이해 트로사르 영입을 지지한 것으로 알려졌다. 베식타시의 리그 라이벌 갈라타사라이도 트로사르에게 관심을 보이고 있다.
베식타시는 2025~2026시즌 성적 부진의 책임을 물어 세르게 얄친 감독과 작별했다. 얄친 감독은 지난 2월 겨울 이적시장에서 한국 국가대표 공격수 오현규를 벨기에 헹크에서 영입했던 인물이다. 오현규는 후반기에 리그 13경기에 출전, 6골-1도움을 기록했다. 베식타시는 지난 시즌 정규리그에서 4위에 머물렀다. 갈라타사라이, 페네르바체, 트라브존스포르 다음이다. 베식타시는 다음 시즌 유로파리그 출전 자격을 얻었다.
구단 간 합의가 끝난 상황이지만 트로사르가 베식타시가 제시한 개인 조건을 수용하지 않을 경우 이적은 물거품이 될 수도 있다. 트로사르가 새로운 리그에 도전할만큼의 동기부여가 있어야 할 것 같다.
트로사르는 이번 월드컵에서 벨기에 주전 공격수로 2골을 기록 중이다. 뉴질랜드와의 조별리그 최종전(5대1 승)서 멀티골을 넣었다. 벨기에는 2일 오전 5시(한국시각) 미국 시애틀 스타디움에서 세네갈과 북중미월드컵 32강전을 갖는다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com