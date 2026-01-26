'속도개선, 잔디보호, 운영효율' 1석3조 메이트모빌리티 1인승 골프EV 싱글, PGA Show 2026 참가
|PGA쇼2026_메이트모빌리티_1인승골프EV 싱글
[스포츠조선 정현석 기자]메이트모빌리티가 선보인 1인승 Golf EV 플랫폼 '싱글(SINGLE)'이 미국 플로리다 올랜도에서 열린 PGA Show 2026에 참가했다.
PGA Show는 전 세계 골프장 운영자, 코스 슈퍼인텐던트, PGA 프로, 유통사, 테크 기업 관계자 등 수만 명의 업계 종사자가 방문하는 세계 최대 골프 산업 전시회. 메이트모빌리티는 이번 PGA Show 참가를 통해, 플레이 속도 개선, 잔디 보호, 운영 효율성이라는 주요 과제를 동시에 고려한 골프 모빌리티 솔루션으로 현장 관심을 집중시켰다.
전시 기간 중 올랜도 오렌지카운티 내셔널 골프센터에서 진행된 데모 데이에서 싱글은 실제 페어웨이 환경에서 시승 기회를 제공했다. 현장에서는 불필요한 이동과 대기 시간이 줄어들며 플레이 흐름이 자연스럽게 개선되는 효과를 확인했다. 미국 골프장 운영자들 사이에서는 "플레이를 재촉하지 않아도 결과적으로 라운드가 빨라진다"는 반응이 이어졌다.
잔디 보호 측면에서도 무게 분산 구조를 통해 잔디에 가해지는 압력 최소화로 긍정적인 반응이 이어졌다. 습한 환경에서도 안정적인 페어웨이 주행이 가능해 코스 관리 부담을 줄일 수 있다는 점도 관심을 끌었다.
Golf EV 플랫폼으로 관제 시스템을 통한 운영 관리, 플레이 데이터 활용, 향후 AI 기반 코스 운영 시스템과의 연계 가능성까지 제시한 점도 빼놓을 수 없는 장점.
전시 기간 동안 메이트모빌리티 부스에는 주요 글로벌 시장의 딜러사들이 방문해, 지역 판권 및 유통 협업에 대한 상담을 진행하며 큰 관심을 보였다.
현지 한 관계자는 "미국 골프는 더 자유롭고, 더 효율적이며, 코스에 더 친화적인 방향으로 변화하고 있다"며 "이번 PGA Show에서 확인한 1인승 Golf EV 플랫폼은 이러한 흐름을 반영하고 있다"고 긍정 평가했다.
