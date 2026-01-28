'류시원♥' 19세 연하, 40kg 너무 말라 팔자주름 움푹 "컴플렉스" 토로

기사입력 2026-01-28 09:06


'류시원♥' 19세 연하, 40kg 너무 말라 팔자주름 움푹 "컴플렉스"…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 류시원의 19살 연하 아내 이아영 씨가 팔자주름 고민을 솔직하게 털어놨다.

이아영 씨는 지난주에 이어 26일 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에 남편 류시원과 함께 출연해 시선을 끌었다.

방송 후 그의 일상 모습에도 관심이 쏠렸고, 특히 여리여리한 40kg 몸매가 화제를 모았다.


'류시원♥' 19세 연하, 40kg 너무 말라 팔자주름 움푹 "컴플렉스"…
이때 한 네티즌은 이아영에게 "방송에서 봤는데 팔자 주름 컴플렉스일 듯ㅠㅠ"이라고 댓글을 남겼다. 이에 이아영은 "살이 너무 빠지니 생기더라구요ㅠㅠ 지금 다시 찌우는 중이에요"라고 고민을 털어놨다. 앞서 그는 "살이 너무 빠져서 스트레스였다"고 토로하기도 했다.

한편 류시원은 지난 2020년 이아영 씨와 재혼, 슬하에 딸을 두고 있다. 현재 이아영 씨는 대치동에서 수학 강사로 근무 중인 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 한그루, 홀로 쌍둥이 키우는 심경 "스스로 감옥에 갇혀 살아"

2.

이선빈, '9년 연인 '♥이광수 폭로…"화장실도 허락받고 가라고"

3.

"누가봐도 이동건 딸" 조윤희 딸 로아, 눈웃음· 큰 키까지 아빠 판박이

4.

추성훈, ♥야노시호에 '6억 반지' 프러포즈 비화 "세 달 월급 모아 사" ('혼자는 못 해')

5.

또 옥주현?...'독식' 캐스팅 논란 속 김소향 "할많하말" 의미심장

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 한그루, 홀로 쌍둥이 키우는 심경 "스스로 감옥에 갇혀 살아"

2.

이선빈, '9년 연인 '♥이광수 폭로…"화장실도 허락받고 가라고"

3.

"누가봐도 이동건 딸" 조윤희 딸 로아, 눈웃음· 큰 키까지 아빠 판박이

4.

추성훈, ♥야노시호에 '6억 반지' 프러포즈 비화 "세 달 월급 모아 사" ('혼자는 못 해')

5.

또 옥주현?...'독식' 캐스팅 논란 속 김소향 "할많하말" 의미심장

스포츠 많이본뉴스
1.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

2.

"후회 없이 은퇴하고 싶어서"... 정글이 된 삼성 백업 포수 5대1 경쟁, '남'보다 '자신'과 싸우는 법

3.

오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이적료 791억' 풀럼만 팀이냐→팰리스도 있다

4.

깜짝 폭로! 김민재(첼시, 29) 이적 원하면 '뮌헨이 놔준다'…"KIM 떠난다면 붙잡지 않을 것"

5.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.