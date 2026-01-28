'일본 축구가 계속 앞서갑니다' J리그, 은퇴 선수로 구성된 '심판판정 전문가 시스템' 전격도입, "월드클래스 풋볼 위해 판정 질 높이자"

최종수정 2026-01-28 08:56

'일본 축구가 계속 앞서갑니다' J리그, 은퇴 선수로 구성된 '심판판정 …
SNS

[스포츠조선 윤진만 기자]일본프로축구 J리그가 심판 판정의 질 향상을 목표로 새로운 시스템을 도입한다.

일본 스포츠매체 '니칸스포츠'는 지난 27일, J리그가 도쿄에서 열린 이사회를 마치고 새 시즌 심판 수준 향상 계획을 발표했다고 보도했다.

가장 눈길을 끄는 변화는 '2026년 메이지 야스다 J리그 백년 구상 리그'에 시범 운영할 예정인 '심판 판정 전문가(MQA·Match Quality Assessor) 제도'이다. 이 제도는 경기 후 전직 프로 선수들이 심판들과 의견을 교환하는 방식으로 심판 판정의 표준화를 도모하고 경기 흐름에 발맞춘 판정을 내리는 것을 목표로 한다.

J리그에 따르면, 은퇴 후 5년 이내의 전직 프로선수들이 MQA 시스템의 '심사위원'으로 활동한다. 이들은 반칙, 어드밴티지 등에 대한 의견을 심판들과 공유하고, 훈련 프로그램에도 참여한다. 경기 후엔 경기 강도와 경기 흐름을 고려한 반칙 판정, 어드밴티지 판정 등에 대해 토론한다. 심판들이 선수들의 의도와 경기 흐름을 선수들의 관점에서 예측할 수 있는 환경을 조성해 "세계적인 수준의 축구"와 "팬들에게 매력적인 엔터테인먼트"를 제공하는데 목적이 있다.

MQA 시스템은 백년구상 리그에서 약 50경기에 적용될 예정으로, 이후 검증을 거쳐 적용 범위와 경기 수 확대를 검토할 계획이다.


'일본 축구가 계속 앞서갑니다' J리그, 은퇴 선수로 구성된 '심판판정 …
2025년 일본 전문심판. 출처=J리그 홈페이지
J리그는 또 2026년 스페셜 시즌과 2026~2027시즌 전문심판 수를 지난시즌 24명(주심 18명, 부심 6명)에서 3명 늘린 27명으로 확정했다. 리그에서 활동하는 약 150명의 심판 중 27명만이 전문심판이다. 전문심판은 리그 최상위 심판을 뜻한다. 국내, 국제대회에서 직접 활동하면서 심판 강의를 하는 등 심판계 전체의 레벨 향상에 공헌한다. J리그는 전문심판을 늘리기 위해 22세~30세 젊은 심판을 위한 '조기 훈련 시스템'을 도입했다. 젊은 심판진은 주로 J2리그, J3리그, U-21 J리그, JFL에 배치될 예정이다. J리그는 "해외 파견 및 훈련 캠프를 통해 세계적인 수준의 심판으로 육성할 것"이라고 했다.프로 심판 연수 캠프 횟수는 지난시즌 16회에서 올시즌 27회로 늘렸다.

J리그는 첫 추춘제 전환을 앞두고 내년 전반기 공백 기간을 메우기 위해 2월7일부터 5월24일까지 '메이지 야스다 J리그 백년 구상 리그'를 치른다. 동부지역과 서부지역으로 10팀씩 나눠 2라운드를 치르고, 각 지역 동순위끼리 홈 앤 어웨이 방식으로 플레이오프 라운드를 펼쳐 최종 순위를 가리는 방식이다. J2리그와 J3리그는 동, 서, 남, 북 4개 지역으로 나눠 리그를 펼친다. 6월 13일 도쿄 국립경기장에선 'J리그 올스타 다즌(DAZN)컵'을 개최한다. J리그에서 올스타전이 열리는 건 17년만이다.

이후 약 두 달간의 휴식기를 거쳐 2026~2027시즌에 돌입한다. 2026년 8월 8~9일에 개막해 2027년 6월 5~6일에 마무리하는 일정이다. 백년 구상 리그 성적은 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 진출권 등에 반영되지만, J1리그 통산 기록에는 반영되지 않고 백년 구상 리그 기록으로 따로 남긴다.


한편, 한국 축구도 심판 개혁을 위해 움직인다. 대한축구협회(KFA)는 27일, 2월 4일 천안 코리아풋볼파크 스타디움에서 심판 발전 공청회를 연다고 공지했다. 심판 역량강화 및 교육 시스템 혁신, 배정·평가 시스템, 국제심판 육성 등을 주제로 패널들이 자유롭게 토론한다는 내용이다. K리그는 2025시즌 심판들의 잦은 오심과 일관성없는 판정으로 여러 논란을 빚었다. 2026년 북중미월드컵에도 K-심판을 배출하지 못했다. 협회는 앞서 열린 심판토론회와 외부 공청회를 발판 삼아 심판 개혁의 드라이브를 걸 계획이다.

정몽규 대한축구협회장 겸 국제축구연맹(FIFA) 상업·마케팅 상임위원회 부회장은 지난달 카타르 도하에서 열린 FIFA 회의에 참석한 후 개인 SNS에 "피에를루이지 콜리나 FIFA 심판위원장, 하니 발란 AFC 심판위원장과 심판 체계의 발전을 위한 협력 방안을 논의한 점은 매우 의미 있었다"라고 심판에 대해 언급했다. 정 회장은 "이번 회의에서 이뤄진 소중한 교류를 바탕으로, 글로벌 시장에서 한국 축구의 영향력을 더욱 확대하고 나아가 축구라는 스포츠가 더 넓은 세상과 연결될 수 있도록 앞으로도 꾸준히 노력하겠다"라고 했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

연예계 논란 속 일침...김영대 여동생 "오빠, 처신 똑바로 하라" 충고

2.

정형돈, 성형으로 퉁퉁 부은 눈…굿즈까지 완판 "사고 싶어도 못 사"

3.

'이혼' 한그루, 홀로 쌍둥이 키우는 심경 "스스로 감옥에 갇혀 살아"

4.

"누가봐도 이동건 딸" 조윤희 딸 로아, 눈웃음· 큰 키까지 아빠 판박이

5.

'내연녀만 셋' 전원주, 바람핀 남편 얼마나 미웠으면 "영정사진도 째려봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

2.

"후회 없이 은퇴하고 싶어서"... 정글이 된 삼성 백업 포수 5대1 경쟁, '남'보다 '자신'과 싸우는 법

3.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

4.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

5.

오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이적료 791억' 풀럼만 팀이냐→팰리스도 있다

스포츠 많이본뉴스
1.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

2.

"후회 없이 은퇴하고 싶어서"... 정글이 된 삼성 백업 포수 5대1 경쟁, '남'보다 '자신'과 싸우는 법

3.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

4.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

5.

오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이적료 791억' 풀럼만 팀이냐→팰리스도 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.