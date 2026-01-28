'일본 축구가 계속 앞서갑니다' J리그, 은퇴 선수로 구성된 '심판판정 전문가 시스템' 전격도입, "월드클래스 풋볼 위해 판정 질 높이자"

|
[스포츠조선 윤진만 기자]일본프로축구 J리그가 심판 판정의 질 향상을 목표로 새로운 시스템을 도입한다.
J리그에 따르면, 은퇴 후 5년 이내의 전직 프로선수들이 MQA 시스템의 '심사위원'으로 활동한다. 이들은 반칙, 어드밴티지 등에 대한 의견을 심판들과 공유하고, 훈련 프로그램에도 참여한다. 경기 후엔 경기 강도와 경기 흐름을 고려한 반칙 판정, 어드밴티지 판정 등에 대해 토론한다. 심판들이 선수들의 의도와 경기 흐름을 선수들의 관점에서 예측할 수 있는 환경을 조성해 "세계적인 수준의 축구"와 "팬들에게 매력적인 엔터테인먼트"를 제공하는데 목적이 있다.
|
J리그는 첫 추춘제 전환을 앞두고 내년 전반기 공백 기간을 메우기 위해 2월7일부터 5월24일까지 '메이지 야스다 J리그 백년 구상 리그'를 치른다. 동부지역과 서부지역으로 10팀씩 나눠 2라운드를 치르고, 각 지역 동순위끼리 홈 앤 어웨이 방식으로 플레이오프 라운드를 펼쳐 최종 순위를 가리는 방식이다. J2리그와 J3리그는 동, 서, 남, 북 4개 지역으로 나눠 리그를 펼친다. 6월 13일 도쿄 국립경기장에선 'J리그 올스타 다즌(DAZN)컵'을 개최한다. J리그에서 올스타전이 열리는 건 17년만이다.
이후 약 두 달간의 휴식기를 거쳐 2026~2027시즌에 돌입한다. 2026년 8월 8~9일에 개막해 2027년 6월 5~6일에 마무리하는 일정이다. 백년 구상 리그 성적은 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 진출권 등에 반영되지만, J1리그 통산 기록에는 반영되지 않고 백년 구상 리그 기록으로 따로 남긴다.
한편, 한국 축구도 심판 개혁을 위해 움직인다. 대한축구협회(KFA)는 27일, 2월 4일 천안 코리아풋볼파크 스타디움에서 심판 발전 공청회를 연다고 공지했다. 심판 역량강화 및 교육 시스템 혁신, 배정·평가 시스템, 국제심판 육성 등을 주제로 패널들이 자유롭게 토론한다는 내용이다. K리그는 2025시즌 심판들의 잦은 오심과 일관성없는 판정으로 여러 논란을 빚었다. 2026년 북중미월드컵에도 K-심판을 배출하지 못했다. 협회는 앞서 열린 심판토론회와 외부 공청회를 발판 삼아 심판 개혁의 드라이브를 걸 계획이다.
정몽규 대한축구협회장 겸 국제축구연맹(FIFA) 상업·마케팅 상임위원회 부회장은 지난달 카타르 도하에서 열린 FIFA 회의에 참석한 후 개인 SNS에 "피에를루이지 콜리나 FIFA 심판위원장, 하니 발란 AFC 심판위원장과 심판 체계의 발전을 위한 협력 방안을 논의한 점은 매우 의미 있었다"라고 심판에 대해 언급했다. 정 회장은 "이번 회의에서 이뤄진 소중한 교류를 바탕으로, 글로벌 시장에서 한국 축구의 영향력을 더욱 확대하고 나아가 축구라는 스포츠가 더 넓은 세상과 연결될 수 있도록 앞으로도 꾸준히 노력하겠다"라고 했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com