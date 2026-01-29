정호영, '흑백요리사' 비밀 유지 실체 폭로..."출연자끼리도 서로 속였다"
[스포츠조선 김준석 기자] 셰프 정호영이 넷플릭스 예능 '흑백요리사2' 출연 당시 제작진으로부터 받은 강력한 비밀 유지 경고를 공개했다.
28일 방송된 '라디오스타'는 정호영, 샘 킴, 김준수, 정선아가 출연한 '단짠 단짠 단짝' 특집으로 꾸며졌다.
이날 정호영은 '흑백요리사' 출연자들 사이에서도 서로의 출연 사실을 끝까지 숨겨야 했던 철저한 보안 시스템을 언급해 눈길을 끌었다.
정호영은 "출연 자체를 말하면 안 됐다"며 "촬영 직전까지 모든 과정이 비밀이었다"고 밝혔다. 출연자들끼리도 함구령이 내려진 분위기였다는 설명이다.
샘킴 역시 당시의 황당했던 경험을 털어놨다. 그는 "'냉장고를 부탁해' 셰프들이 많이 나와서 슬쩍 '연락 왔어요?'라고 떠보면 다들 연락 안 왔다고 했다"며 "그런데 첫날 문을 열고 들어가니 다 앉아 있더라"고 말해 웃음을 자아냈다.
출연자들 간에도 서로를 속일 수밖에 없었던 극도의 보안 상황이 드러난 대목이다.
특히 정호영은 프로그램 내 '부활' 과정에서도 제작진의 삼엄한 경고가 있었다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.
그는 "제가 부활을 했는데, 그 사실을 절대 말할 수 없었다"고 당시를 회상했다.
정호영은 "부활 소식을 알려주면서 제작진이 '이게 누군가한테 흘러 들어가면 부활을 취소하겠다'고 했다"며 "비밀 유지는 부활의 절대 조건이었다"고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다.
