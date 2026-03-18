55년 장인 정신, 그 진화의 결정체...마제스티의 역작 '프레스티지오14' 전격 출시

최종수정 2026-03-18 12:02

55년 장인 정신, 그 진화의 결정체...마제스티의 역작 '프레스티지오1…
사진=김용 기자

[청담동=스포츠조선 김용 기자] 55년 장신정신, 그 진화의 결정체!

마제스티골프가 '간판' 클럽, 명품 라인의 상징과도 같은 '프레스티지오' 14번째 모델인 '프레스티지오14'를 출시한다고 18일 발표했다.

마제스티골프는 '프레스티지오14' 출시를 기념해 서울 강남구 청담동 클럽디청담에서 미디어데이 행사를 열었다. 이날 행사에는 마제스티골프 정병호 대표와 기무라 히데키 제품 총괄을 비롯해, '프레스티지오14' 출시와 함께 공식 앰버서더로 선정된 '미녀 골퍼' 김자영 프로 등이 참석해 새 명품 클럽의 출시를 알렸다.

'프레스티지오14'는 '퀄리티의 재정의'라는 슬로건 하에 제작됐으며 55년간 축적된 마제스티골프의 장인 정신과 기술 진화를 집약한 모델이다. 이전 모델들도 최고 수준의 기술력이 발휘됐지만, 여기에 안주하지 않고 비거리-관용성-타구감-디자인 전반을 재정비했다.


55년 장인 정신, 그 진화의 결정체...마제스티의 역작 '프레스티지오1…
사진=김용 기자
이번 '프레스티지오14'의 기술적 진화 중심에는 프리미엄 신소재 '하이페리온 티타늄2'가 있따. 뛰어난 강도와 반발력을 갖춰 초박형 페이스 설계를 가능하게 했다. 비거리의 핵심인 스윗 스팟을 넓혀 오프 센터 히트 시에도 안정적인 거리와 정확성을 제공한다.

헤드는 새의 꼬리 날개 형상에서 착안한 디자인으로 관성모먼트를 크게 향상시켰다. 미스 샷 상황에서도 거리 손실과 방향성 저하를 최소화했다. 일본 전통 장식 기법인 '키리가네'에서 영감을 받은 디자인으로 더욱 우아하고 정제된 외관을 완성했다.

드라이버, 페어웨이우드, 하이브리드, 아이언이 모두 함꼐 출시됐다. 역사상 가장 가볍고, 스윙 시 강력한 에너지 전달이 가능하게 해 비거리 성능을 끌어올렸다.

마제스티골프 관계자는 "'프레스티지오14'는 55년간 축적된 마제스티골프의 기술과 철학, 진화의 방향성을 집약한 모델이다. 프리미엄 클럽의 새로운 기준을 제시할 것"이라고 강조했다.


청담동=김용 기자 awesome@sportschosun.com


55년 장인 정신, 그 진화의 결정체...마제스티의 역작 '프레스티지오1…
사진=김용 기자

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[속보] 경찰, '음주뺑소니' 이재룡 불구속 송치…'술타기' 의혹도 인정

2.

강재준♥이은형 子, 어린이집 적응 못해 오열…"알수록 더 힘들어해" 걱정

3.

김정태, 중학생 子와 '동반 샤워' 논란 "오일까지 발라줘" 경악

4.

"최근 드라마 중 가장 충격적인 전개"…하정우, 영끌 '건물주'로 시작해 돌연 납치범됐다

5.

'열혈사제' 고준, 4월 장가간다…"♥예비신부, 손끝만 닿아도 따뜻해져"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"월드컵 참가할게, 그런데 멕시코서 하게 해줘" 이란의 폭탄 선언→FIFA의 제동 "NO, 일정 바꾸지 않을거야"

2.

WBC 8강 기적! 한화로 향한다…강인권 전 NC 감독, QC로 전격 영입 "코치진 강화 현장 요청" [공식발표]

3.

봄배구 마지막 티켓은 누구? 시즌 최종전서 갈린다…기업은행vsGS칼텍스, 현대건설의 '선택'은? [김천포커스]

4.

충격, UCL 출전권 보이자 입장 달라진 맨유 수뇌부..캐릭 만족 못하고 '거물' 감독 노린다

5.

창원에서 '제2의 오승환'이 탄생할까...가을야구 탈락 아픔 딛고, 미래 마무리로 인정받았다

스포츠 많이본뉴스
1.

"월드컵 참가할게, 그런데 멕시코서 하게 해줘" 이란의 폭탄 선언→FIFA의 제동 "NO, 일정 바꾸지 않을거야"

2.

WBC 8강 기적! 한화로 향한다…강인권 전 NC 감독, QC로 전격 영입 "코치진 강화 현장 요청" [공식발표]

3.

봄배구 마지막 티켓은 누구? 시즌 최종전서 갈린다…기업은행vsGS칼텍스, 현대건설의 '선택'은? [김천포커스]

4.

충격, UCL 출전권 보이자 입장 달라진 맨유 수뇌부..캐릭 만족 못하고 '거물' 감독 노린다

5.

창원에서 '제2의 오승환'이 탄생할까...가을야구 탈락 아픔 딛고, 미래 마무리로 인정받았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.