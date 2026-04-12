테일러메이드, "2025년 국내 골프 클럽 시장 점유율 1위 달성" 기념 감사제 진행

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[스포츠조선 정현석 기자]테일러메이드가 2025년 국내 골프 클럽 시장(온, 오프라인 전체) 점유율 1위(클럽 전체 브랜드별 판매 수량 기준)를 달성하였다고 밝혔다.

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드라이버가 1위, 아이언이 2위를 기록하며 가장 큰 영향을 끼친 것으로 분석했다. 아이언 부문에서는 P·790과 P·8CB 아이언이 성장을 견인했으며, 특히 P·8CB 아이언은 출시 첫 해임에도 괄목할 만한 영향력을 보이며 테일러메이드의 제품 출시 전략이 주효했다는 평가를 받고 있다.

고객들에게 감사의 마음을 전하는 계기로 삼아 테일러메이드는 5월까지 Qi4D드라이버와 페어웨이 우드 혹은 유틸리티를 함께 구매 고객에게 테일러메이드 골프 모자와 Qi4D한정판 골프 셔츠를 제공하고 P·790과 P·8CB아이언 구매 고객에게 테일러메이드 TP5/TP5x를 한더즌 제공한다. 또한 글로리 제품 구매 고객에게는 테일러메이드 어패럴 상품권을 제공하는 프로모션도 진행한다.

테일러메이드 임헌영 대표이사는 "이번 결과에 테일러메이드를 선택해준 골퍼들에게 무한한 감사의 뜻을 전한다"라고 말했다. 이어 "테일러메이드는 2026년에도 혁신적인 신제품과 국내외 팀 테일러메이드 선수들의 활약을 통해, 끝없이 골프의 기준을 높여가는 브랜드로서 성장을 이어갈 계획"이라고 덧붙였다.

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테일러메이드 관계자는 "매장 뿐 아니라 공식 홈페이지, 브랜드 소셜 채널 등 다양한 곳에서 이번 시장 점유율 1위 달성을 축하할 예정"이라고 전했다.