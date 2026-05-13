골프존, 가정의 달 맞이 어버이날 임직원 부모님 초청 행사

골프존 어버이날 부모님 초청행사에 참여한 임직원과 부모님들이 단체사진을 촬영하고 있다

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[스포츠조선 정현석 기자]골프존이 지난 8일 어버이날과 회사 창립기념일을 맞아 골프존타워서울 본사 사옥에서 임직원 부모님 초청 행사를 진행했다고 13일 밝혔다.

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골프존은 여성가족부(현 성평등가족부)가 주관하는 가족친화 우수기업.

임직원의 동반 성장과 건강한 기업문화 확산을 위해 다양한 복지제도를 운영하고 있다. 이번 어버이날 초청행사 역시 기업문화의 일환으로 골프존의 인재를 양성해 주신 임직원 부모님께 감사의 마음을 전하는 동시에 임직원들이 어떤 환경에서, 어떤 동료들과 함께 일하는지 부모님이 눈으로 직접 확인할 수 있는 기회를 제공해 사내 구성원의 소속감과 자긍심을 높이기 위해 마련됐다.

행사는 어버이날이자 골프존의 창립기념일인 8일, 골프존타워서울 본사 사옥에서 임직원과 부모님 총 100여 명을 초청해 진행됐다. 사옥 로비인 클럽하우스에서 임직원 부모님께 카네이션을 달아드리는 것을 시작으로

골프존 어버이날 부모님 초청행사에서 진행된 임직원 부모님 골프 레슨 모습

골프존 어버이날 부모님 초청행사에서 임직원과 부모님이 기념사진을 촬영하고 있다

회사의 비전, 복리후생제도를 소개하고 임직원들이 근무하는 환경과 사옥 시설을 체험하는 시간을 가졌다.

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임직원들은 부모님과 함께 사내 어린이집 시설인 놀이존, 피트니스센터, 골프복지타석, 골프 콘텐츠를 제작하는 방송 스튜디오 등 복지 시설과 근무 공간을 둘러봤다.

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또한 사내 복지시설인 구내식당과 카페에서 식사 및 휴게시간을 보내며 임직원과 부모님이 함께한 유년시절 사진을 전시 관람하고, 마련된 포토월 및 포토부스에서 기념사진을 남기는 등 뜻깊은 시간을 선사했다.

골프존 경영지원실 실장 김재희 프로는 "이번 부모님 초청행사를 통해 인재를 키워 회사에 보내주신 것에 대한 감사와 더불어, 부모님들께서 자녀들이 다니는 회사에 대한 궁금증을 해소할 수 있는 좋은 기회였다고 생각한다"라며 "앞으로도 임직원과 가족들이 함께하는 뜻깊은 시간을 선물해 드릴 수 있도록 좋은 행사를 기획하는데 노력하겠다"고 밝혔다.

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한편, 골프존은 임직원 가족 초청행사 외에도 5월 가정의 달을 맞아 임직원 자녀들의 그림 작품을 출품해 사옥 내 전시장에 전시하는 임직원 자녀 사생 전시회 등 가족친화 우수기업으로써 다채로운 행사를 진행하고 있다.