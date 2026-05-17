'마지막 18번 홀 극적 버디' 클러치 샷 문도엽, 경북오픈 우승… 시즌 첫승, 통산 6승

문도엽 우승축하 환호

문도엽 우승트로피

문도엽 6번홀 페어웨이 벙커샷 사진제공=KPGA

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]문도엽이 마지막 홀에서 터진 환상의 클러치 샷을 앞세워 KPGA 투어 통산 6승째를 극적으로 완성했다.

Advertisement

문도엽은 17일 경북 구미시 골프존카운티 선산(파71·7135야드)에서 열린 KPGA 투어 'KPGA 경북오픈'(총상금 7억원, 우승상금 1억4000만원) 최종 4라운드에서 보기 1개와 버디 5개를 묶어 4언더파 67타를 쳤다.

최종합계 14언더파 270타를 기록한 문도엽은 이날 무서운 뒷심으로 7타를 줄이며 압박해 온 문동현의 추격을 마지막 홀에서 따돌리고 시즌 첫 우승 트로피를 품에 안았다. 지난해 9월 KPGA 파운더스컵 이후 약 8개월 만에 맛본 통산 6승.

이번 우승으로 우승상금 1억4000만 원을 추가한 문도엽은 시즌 누적 상금을 1억9492만 원으로 늘리며 상금 순위를 17위에서 4위로 끌어올렸다. 또한 제네시스 포인트 1000점을 획득, 종전 9위에서 단숨에 1위에 올랐다.

문동현 1번홀 드라이버 티샷 사진제공=KPGA

선두 박상현에 1타 뒤진 공동 2위로 챔피언 조에서 출발한 문도엽은 전반에만 3타를 줄여 단독 선두로 치고 나갔다.

Advertisement

후반 들어 위기가 찾아왔다. 문동현이 이날만 7타를 줄이며 최종합계 13언더파로 먼저 경기를 마쳤기 때문. 문도엽은 13번 홀(파3)에서 버디를 잡아내며 1타 차 리드를 유지했으나, 15번 홀(파4)에서 유일한 보기를 범해 문동현에게 공동 선두를 허용했다.

Advertisement

승부는 마지막 18번 홀(파5)에서 갈렸다. 환상적인 세 번째 어프로치 샷을 홀컵 단 50㎝ 거리에 바짝 붙였고, 가볍게 버디로 연결하며 짜릿한 1타 차 우승을 확정 지었다.

박상현 1번홀 갤러리에게 인사 사진제공=KPGA

2주 연속 우승에 도전했던 오승택은 최종 라운드에서 1타를 줄이는 데 그쳐 최종합계 11언더파 273타로 김홍택, 최승빈과 함께 공동 3위로 대회를 마감했다.

전날까지 선두를 달리며 KPGA 투어 사상 최초 '통산 누적 상금 60억원' 달성을 노렸던 베테랑 박상현은 이날 4타를 잃고 최종합계 7언더파 277타로 공동 23위까지 밀려나고 말았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com