107년 만에 英 출신 PGA 챔피언십 우승! 그런데 '양손 장갑'이라니…대체 왜?

NEWTOWN, PENNSYLVANIA - MAY 17: Aaron Rai of England plays his shot from the second tee during the final round of the PGA Championship at Aronimink Golf Club on May 17, 2026 in Newtown, Pennsylvania. Richard Heathcote/Getty Images/AFP (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

NEWTOWN, PENNSYLVANIA - MAY 17: Aaron Rai of England lines up a putt on the 16th green during the final round of the PGA Championship at Aronimink Golf Club on May 17, 2026 in Newtown, Pennsylvania. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 박상경 기자] 세계랭킹 44위 애런 라이(잉글랜드)가 PGA(미국프로골프) 챔피언십 정상에 올랐다.

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라이는 18일(한국시각) 미국 펜실베니아주 뉴타운스퀘어의 애러니밍크 골프 클럽(파 70·7394야드)에서 펼쳐진 PGA 챔피언십 최종 라운드에서 이글 1개, 버디 6개, 보기 3개를 쳐 5언더파 65타를 적어냈다. 최종합계 9언더파 271타가 된 라이는 욘 람(스페인)을 3타차로 제치고 정상에 올랐다. 잉글랜드 선수가 PGA 챔피언십에서 우승한 건 짐 반스(1916년, 1919년) 이후 107년 만에 PGA 챔피언십 정상에 오른 잉글랜드 출신 선수가 됐다.

PGA 통산 1승, DP월드투어(유러피언투어) 3승을 거둔 라이지만, 이번 대회에서는 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 최종 라운드 9번홀(파5) 12m 이글 퍼트, 17번홀(파3) 21m 버디 퍼트 등 신들린 감각을 앞세워 우승 트로피를 손에 쥐었다.

Aaron Rai, of England, waves after his round on the 18th green during the final round of the PGA Championship golf tournament at Aronimink Golf Club, Sunday, May 17, 2026, in Newtown Square, PA. (AP Photo/Carolyn Kaster)

이날 화제가 된 건 라이가 양손에 낀 검은 장갑. 아마추어 초급자들이 양손에 모두 장갑을 착용하는 경우는 있지만, 프로에게선 좀처럼 보기 드문 모습이다. 이에 대해 미국 야후스포츠는 '라이가 양손 모두 장갑을 착용한 건 8세 때부터다. 추운 날 연습할 때 손을 따뜻하게 하기 위해 한 걸 지금까지 이어오고 있다'며 '벙커샷, 퍼트할 때를 제외하면 모든 샷에서 장갑 두 켤레를 쓴다'고 설명했다.

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라이는 지난해 골프먼슬리와의 인터뷰에서 "어릴 때 장갑을 제조하시는 분으로부터 우연찮게 양손 장갑을 선물 받은 뒤 착용했다. 몇 주 뒤 아버지가 장갑을 챙기는 걸 깜빡해서 한 켤레만 끼고 경기에 나섰는데, 정말 끔찍했다. 그립감을 전혀 느낄 수 없었고, 제대로 치질 못했다. 그 이후 쭉 두 켤레를 착용 중"이라고 밝혔다.

May 17, 2026; Newtown Square, Pennsylvania, USA; Aaron Rai reacts with the trophy after winning the final round of the PGA Championship golf tournament. Mandatory Credit: James Lang-Imagn Images

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라이는 양손 장갑 뿐만 아니라 아이언 커버를 씌우고 플레이하는 걸로도 유명하다. 인도계 노동자 집안 출신인 그는 어려운 형편에도 자신에게 골프 세트를 선물해 준 아버지를 위해 아이언 커버를 사용한다고 밝힌 바 있다.

대회 2연패에 실패한 로리 매킬로이는 라이에게 따뜻한 축하를 건넸다. 그는 "이 골프장 안에 있는 이들 중 라이의 우승을 기뻐하지 않을 사람은 단 한 명도 없을 것"이라며 "라이는 늘 묵묵히 자신의 길을 걷는 성실한 선수다. 이 환희를 누릴 자격이 있다"고 강조했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com