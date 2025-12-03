[SC헬스칼럼] 스마일프로, 근시·난시 시력교정 정확도 높다

기사입력 2025-12-03 08:56


12월은 안경을 벗고 싶은 수험생과 대학생들이 시력교정 수술을 많이 받는 시기다.

최근에는 라식·라섹보다 최첨단 비쥬맥스 장비를 이용해 안전성과 회복 속도가 빠른 스마일라식과 스마일프로가 주목받고 있다.

하지만 근시와 함께 난시가 있는 경우, 수술법 선택에는 신중함이 필요하다. 난시는 각막 모양이 타원형으로 변해 빛이 망막 한 점에 모이지 않고 여러 초점이 생기는 상태로, 글씨가 번지거나 겹쳐 보인다.

국내 근시 환자의 약 70~80%가 난시를 동반한다. 시력교정술에서 난시는 단순한 근시 교정보다 훨씬 정밀한 축 맞춤이 필요하다. 축이 10도만 틀어져도 교정 효과가 30%가량 감소할 수 있고, 특히 고도 난시 교정은 수술 난이도가 매우 높은 분야로 알려져 있다. 최근 가장 대중적인 레이저 시력교정 수술로 자리 잡은 스마일라식 (비쥬맥스 500)과 스마일프로 (비쥬맥스 800)는 5디옵터 이하의 중등도 난시는 근시와 함께 교정이 가능하다.

필자가 유럽학회에 발표한 연구에 따르면, 스마일라식과 스마일프로 모두 근시와 난시를 동시에 교정할 수 있지만, 난시 교정 정확도에서는 스마일프로가 더 뛰어났다. 연구 결과, 스마일프로 환자 중 잔여 난시가 0.5디옵터 이하인 비율은 66%로, 스마일라식 54%보다 높았고, 1디옵터 이하에서는 각각 98%와 93%로 차이를 보였다.

이같은 결과는 비쥬맥스800을 활용하는 스마일프로가 레이저 속도가 빠르고 수술 정확성을 높이는 기술적 혁신을 이루었기 때문이다. 스마일프로는 고도 난시 환자뿐 아니라 일반 근시 환자들에게도 더욱 정밀한 시력교정 효과를 제공할 수 있는 차세대 레이저 시스템이다. 특히 중심 정렬과 보정 시스템이 탑재돼 수술 중 눈의 미세한 회전이나 위치 이탈을 자동으로 보정하는 기술이 차별적이다.

이 연구를 통해 스마일프로가 난시 교정의 한계를 극복할 수 있음을 입증했으며, 특히 근시와 함께 난시가 있는 수험생들에게 도움 될 수 있다. 물론 5디옵터 이상의 고도난시를 동반한 수험생들은 더 신중하게 수술에 접근해야 한다. 스마일은 안전상 수술 자체가 불가능하며, 기존의 라식 또는 라섹으로도 해결이 어렵기 때문이다. 이러한 경우 렌즈삽입수술 (ICL)을 선택하거나 난시교정 수술로 난시를 먼저 줄인 후 스마일라식 또는 스마일프로로 근시를 해결하는 단계적 수술이 가장 안전하고 효과적인 방법이다.

시력교정은 무엇보다 안전 위주로 각막 손상을 최소화하며 원하는 시력을 회복하는 것이 중요하다. 근시와 함께 난시를 정밀하게 검사하고 이에 맞는 시력교정 방법을 선택하는 것이 시력의 질과 눈 건강을 좌우한다.
도움말=온누리스마일안과 김부기 원장




[SC헬스칼럼] 스마일프로, 근시·난시 시력교정 정확도 높다
　◇온누리스마일안과 김부기 원장


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

故 죠앤 11주기, 美 사망 미스터리..CSI도 원인 못 찾아

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

故 죠앤 11주기, 美 사망 미스터리..CSI도 원인 못 찾아

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

스포츠 많이본뉴스
1.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

2.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

3.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

4.

'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?

5.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.