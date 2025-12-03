[SC헬스칼럼] 스마일프로, 근시·난시 시력교정 정확도 높다

12월은 안경을 벗고 싶은 수험생과 대학생들이 시력교정 수술을 많이 받는 시기다.
국내 근시 환자의 약 70~80%가 난시를 동반한다. 시력교정술에서 난시는 단순한 근시 교정보다 훨씬 정밀한 축 맞춤이 필요하다. 축이 10도만 틀어져도 교정 효과가 30%가량 감소할 수 있고, 특히 고도 난시 교정은 수술 난이도가 매우 높은 분야로 알려져 있다. 최근 가장 대중적인 레이저 시력교정 수술로 자리 잡은 스마일라식 (비쥬맥스 500)과 스마일프로 (비쥬맥스 800)는 5디옵터 이하의 중등도 난시는 근시와 함께 교정이 가능하다.
이 연구를 통해 스마일프로가 난시 교정의 한계를 극복할 수 있음을 입증했으며, 특히 근시와 함께 난시가 있는 수험생들에게 도움 될 수 있다. 물론 5디옵터 이상의 고도난시를 동반한 수험생들은 더 신중하게 수술에 접근해야 한다. 스마일은 안전상 수술 자체가 불가능하며, 기존의 라식 또는 라섹으로도 해결이 어렵기 때문이다. 이러한 경우 렌즈삽입수술 (ICL)을 선택하거나 난시교정 수술로 난시를 먼저 줄인 후 스마일라식 또는 스마일프로로 근시를 해결하는 단계적 수술이 가장 안전하고 효과적인 방법이다.
시력교정은 무엇보다 안전 위주로 각막 손상을 최소화하며 원하는 시력을 회복하는 것이 중요하다. 근시와 함께 난시를 정밀하게 검사하고 이에 맞는 시력교정 방법을 선택하는 것이 시력의 질과 눈 건강을 좌우한다.
도움말=온누리스마일안과 김부기 원장
