코스맥스, 'AI 향기예측 알고리즘 모델' 개발..분자구조만으로 향예측

글로벌 화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스가 사용감과 조색에 이어 향까지 AI 활용 범위를 확대한다. 코스맥스는 AI 기반 향기예측 기술을 통해 화장품의 후각적 감성품질을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
코스맥스는 분자 구조만으로 향기를 예측 할 수 있는 'AI 향기 예측 알고리즘 모델'을 개발했다고 3일 밝혔다.
화장품은 다양한 원료를 조합해 개발하는 만큼 향료 외에 다른 원료들도 고유의 향을 가지고 있어 결과물에서 예상과 다른 향취가 날 수 있다. 화장품 원료에 대한 향은 데이터가 부족하고 대부분 특이취로만 묘사되기 때문에 문제가 되는 원료를 특정하고 수정하는 과정에서 상당한 시간이 소요된다.
반면 코스맥스가 개발한 AI 향기 예측 모델은 8600여종에 달하는 방대한 분자-향기 데이터를 기반으로 분자 지문을 머신러닝으로 학습해 분자 구조만으로 향을 예측할 수 있는 모델이다. 사용된 원료 중 원인이 되는 원료를 특정하여 개선작업을 앞당길 수 있다.
또한 이번 연구는 후각 매커니즘 기초연구에 대한 학술적 기여도가 높다. 코스맥스는 이번 연구 성과에 대한 논문을 세계적 과학 학술지 '네이처(Nature)'의 자매지인 '커뮤니케이션즈케미스트리(Communications Chemistry)'에 게재했다. 아울러 화장품 외에도 향료·화학·식품업계에서도 응용 가능성이 있어 상업적 활용 범위 또한 넓을 것으로 전망된다.
