순천향대천안병원, 영양의 날 행사 개최…올바른 맞춤형 식생활 정보 제공
[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 2일 병원 1층 로비에서 '2025 영양의 날 행사'를 개최했다.
행사는 '올해 나의 식습관은? 함께해요, 새해 건강다짐!'을 주제로 열렸다.
환자 및 보호자, 교직원을 대상으로 열린 행사는 참가자들의 잘못된 식습관을 파악하고, 올바르게 개선하기 위한 상담과 교육이 이뤄졌다.
참가자들은 먼저 '2025년 점검' 부스에서 평소 식습관을 살펴보고, '2026년 다짐' 부스로 이동해 잘못된 식습관에 대한 개선 교육을 받았다.
행사에서는 이동 동선마다 병원 영양사와 참가자 1:1 매칭 교육을 실시함으로써 더 정확하고 올바른 맞춤형 식생활 정보를 제공했다.
이 밖에도 △올바르지 못한 식습관 △식이섬유 섭취 부족 △염분섭취 과다 △부적절한 탄수화물 섭취 △불균형한 식사패턴 등의 패널 전시·교육을 비롯해 △새해 다짐카드 작성 △선물증정 이벤트 등 다양한 즐길거리도 제공됐다.
한은경 영양팀장은 "올해는 입원환자를 대상으로 조사한 결과를 바탕으로 잘 지켜지지 않는 다섯 가지 영양 문제 체크리스트를 만들어 점검 및 교육을 실시했다"면서, "균형잡힌 식생활로 질병을 예방하고 건강한 삶을 영위하는 데 도움이 됐길 바란다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|순천향대천안병원이 2일 병원 1층 로비에서 '2025 영양의 날 행사'를 개최했다. '2025년 영양의 날 행사' 모습.
