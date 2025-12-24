[SC헬스칼럼] 대학생·수험생 시력교정 수술의 꽃 '1㎜ 스마일프로'

겨울방학은 대학생들과 수능을 마친 예비 대학생들이 시력교정 수술을 가장 많이 받는 골든타임이다.

디지털 네이티브로 성장해 효율과 나다움을 중시하는 젊은 세대들은 시력교정 수술을 선택할 때도 명확하다. 바로 안전성과 빠른 회복 등 실용을 중시한다.

최근 이러한 디지털 세대의 눈높이를 맞춘 수술로 '스마일라식'과 더 진보된 '스마일프로'가 주목받고 있다. 특히 '1㎜의 미학'이라 불리는 극최소절개 스마일프로가 중심에 서 있다.

기존의 라식 수술은 각막을 약 24㎜ 정도 둥글게 절개해 뚜껑(절편)을 만드는 방식이었다. 반면 스마일(SMILE) 수술은 1000조 분의 1초 단위로 조사되는 펨토초 레이저가 각막 표면을 그대로 투과한다. 각막 내부에서 교정량 만큼의 조각(렌티큘)을 분리한 뒤, 미세한 절개창을 통해 이를 꺼내면 수술이 끝난다.

이 차이는 마치 외과 수술에서 개복 수술과 구멍만 뚫어 수술하는 복강경 수술의 차이와 비교하는 이도 있다. 스마일은 라식에 비해 절개 범위가 90% 이상 줄어들기 때문에 각막 표면이 거의 온전히 유지된다. 이것이 스마일 수술이 통증이 거의 없고 회복이 빠른 이유다.

일반적인 스마일 수술의 절개창 크기는 2~4㎜ 정도다. 하지만 독자적인 기술력으로 이 절개창을 1.9㎜ 이하, 즉 1㎜대까지 줄이는 데 성공했다. 안과 수술의 꽃이라 불리는 고난도 각막이식 수술에서 축적된 노하우를 바탕으로 각막 보강 기술에 대한 특허를 획득했다. 1㎜의 좁은 틈으로도 수술이 가능하도록 자체 제작한 미세 수술 도구를 사용한다. 이는 단순히 기계의 성능에 의존하는 것을 넘어, 의료진의 손기술과 경험이 뒷받침 되어야만 가능한 영역이다.

왜 1㎜ 이어야 할까? 스무 살 전후의 세대는 모바일 기기와 떼려야 뗄 수 없는 환경에서 성장했다. 그만큼 안구건조증에 취약하고 고도근시인 경우가 많다.

각막에는 눈물의 분비를 감지하고 조절하는 지각신경이 촘촘히 분포해 있다. 절개 면적이 작으면 작을수록 이 신경 손상이 줄어든다. 즉, 안구건조증이나 빛 번짐 같은 부작용 확률을 획기적으로 낮추고, 각막의 견고함을 유지하여 수술 후 시력의 질을 높일 수 있는 것이다.


최신의 1㎜ 스마일프로는 시력교정 수술을 원하는 대학생, 수험생에게 최적의 솔루션을 제공한다. 10초 내외의 짧은 레이저 조사 시간으로 환자의 부담을 줄이고 감염 위험을 최소화한다. 정교한 보정 시스템은 동공 중심의 오차를 바로잡고, 난시 축까지 회전 보정하는 기능을 탑재해 시력의 선명도를 극대화했다. 물론 일반 스마일라식과 마찬가지로 수술 다음 날부터 세안, 샤워, 가벼운 화장이 가능하며 운동이나 전공 실기 등 활동적인 라이프스타일에도 제약이 거의 없다.

빠르고 간편해 보이는 스마일프로라 할지라도, 결국 사람의 눈을 다루는 의술이다. 특히 1㎜스마일수술은 좁은 시야에서 각막 실질을 완벽하게 분리해 내야 하는 고도의 테크닉을 요한다. 방학을 맞아 시력교정술을 고민하고 있다면 각막을 얼마나 아껴주는지, 만일의 상황에도 대처할 수 있는 각막 분야의 원천 기술과 경험을 갖췄는지를 꼼꼼히 따져 보는 것이 좋겠다.
도움말=온누리스마일안과 김지선 원장


