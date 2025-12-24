MC몽, 차가원과 불륜설 부인 "카톡은 조작, 120억 채무 이행할 것" [전문]

기사입력 2025-12-24 14:49


MC몽, 차가원과 불륜설 부인 "카톡은 조작, 120억 채무 이행할 것"…
사진=원헌드레드, 스포츠조선DB

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 MC몽이 차가원 원헌드레드 대표와의 불륜설에 대해 부인했다.

MC몽은 24일 차가원과의 불륜설을 보도한 매체와 차가원의 작은 아버지인 차 씨를 고소하겠다고 선언했다. MC몽은 "저에게 2대 주주를 유지 시켜줄 테니 함께 뺏어보자며 보낸 가짜 서류 이며 저에게 지분을 넘기자고 한 주주명부 와 주식양도 매매 계약서 차준영 자필 계약서"라며 "매체는 그런 범죄자와 손을 잡았고 저희 카톡에도 없는 문자를 짜깁기가 아니라 새롭게 만들었다"고 주장했다.

MC몽은 "(차 씨가) 저희 집에 와서 물건을 던지고 뺨을 때리고 건달처럼 협박 하며 만들어진 계약서에 도장을 찍게 했다"며 "전 회사를 차가원 회장으로써 지키고 싶은 마음으로 떠난 것"이라고 밝혔다.

MC몽은 차 씨가 문자를 조작했다며 "맹세코 그런 부적절한 관계를 맺은 적도 없다. 120억 소송 관계가 아니라 당연히 채무를 이행할 관계"라며 "모든 카톡이 조작인데 제가 뭐가 두렵겠냐"고 맞섰다.


MC몽, 차가원과 불륜설 부인 "카톡은 조작, 120억 채무 이행할 것"…
이날 더팩트는 차가원 원헌드레드 대표가 동업자였던 MC몽에게 120여억 원 대여금 반환 청구 법적 절차를 진행했고, 최근 지급 명령을 받았다고 보도했다. 그러면서 매체는 두 사람이 수백 회에 걸쳐 채무 관계를 진 이유가 오랜 연인 사이였기 때문이라고 보도했다.

매체에 따르면 차가원은 남편도 있고 자녀도 있는 유부녀지만 MC몽과 불륜 관계였다고. 2022년 7월부터 MC몽에게 꾸준히 돈을 보낸 차가원은 지난 5월 30일까지 총 120여억 원을 보냈다. 특히 매체는 차가원이 현금 외에도 MC몽에게 100억 대의 선물을 줬으며, MC몽과의 임신을 원했다고 보도해 파장이 일었다.

wjlee@sportschosun.com

다음은 MC몽 글 전문


차준영과 더팩트를 고소합니다

6월 30일 회사를 가로 채려는 차가원 작은 아버지에게 제가 조작해서 보내 문자 입니다 .

첫번째는 차가원 삼촌이 저애게 2대 주주를 유지 시켜줄테니 함께 뺏어보자며 보낸 가짜 서류 이며 저에게 지분을 넘기자고 한 주주명부 와 주식양도 매매 계약서 차준영 자필 계약서 입니다 .

더팩트는 그런 범죄자와 손을 잡았고 저희 카톡에도 없는 문자를 짜집기가 아니라 새롭게 만들었습니다

저희집에 와서 물건을 던지고 뺨을 때리고 건달 처럼 협박 하며 만들어진 계약서에 도장을 찍게 하고

전 회사를 차가원 회장으로써 지키고 싶은 마음로 떠난 것입니다 .

차준영 무리가 그근처 무리에 매니져가 제 카톡에도 없는 문자 그리고 제가 방어 하기 위해 속이기 위해 만든 문자 들은 다시 재해석 하고 그 뮨자 를 또 짜집기 해서 더 팩트는 기사화 시켰습니다

이 언론사는 전화를 했으나 응하지 않으셨고

다시 전화를 받고 있지도 않습니다

다시 맹세코 그런 부적절한 관계을 맺은 적도 없으며

전 그 사람 가족 같은 지금도 120억 소송 관계 가 아니라 당연이 채무를 이행할 관계 입니디 그 능력이 없는 것도 아니고

비피엠과 원헌드레드를 차준영에게서 지켜내고 싶었습니다

저란 이미지가 회사에 악영향을 끼치고 싶지 않았습니다

그래서 차가원 친구인 관계를 제가 조작하고 절 협박하고

자기 조카에 회사를 뺏으려는 자에게서 지켜 내고 싶었습니다

모든 카톡이 조작 인데 제가 뭐가 두렵겠습니까 ?

전 매일 매일 왜이렇게 잡음이 많을걸까요 .

전 그래서 이회사를 떠나기로 결정한겁니다 .

그리고 더 팩트님 제보자 지켜주셔야 한다고 하셨죠 ^^ ?

저 조작된 캡쳐 본 보세요 저 조작된 캡쳐본은 받은 사람이

차준영 한사람 뿐입니다

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지인도 못 알아본 ‘53세’ 심권호 근황→“99% 女에 거절 당해” 공포증 고백 (조선의 사랑꾼)

2.

정인이 얼굴 공개 '그알' PD, 장문 심경글 "5년 만 무죄, 후련하다"[전문]

3.

박유천 전연인' 황하나, 해외 도피 끝 체포…또 마약 혐의 조사[SC이슈]

4.

'재벌 3세' 황하나, 마약혐의로 경찰 체포..동남아 도피 끝 입국

5.

박나래, 전 매니저에 명품 C사 가방·시계 선물했나…인증샷 재조명[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

지인도 못 알아본 ‘53세’ 심권호 근황→“99% 女에 거절 당해” 공포증 고백 (조선의 사랑꾼)

2.

정인이 얼굴 공개 '그알' PD, 장문 심경글 "5년 만 무죄, 후련하다"[전문]

3.

박유천 전연인' 황하나, 해외 도피 끝 체포…또 마약 혐의 조사[SC이슈]

4.

'재벌 3세' 황하나, 마약혐의로 경찰 체포..동남아 도피 끝 입국

5.

박나래, 전 매니저에 명품 C사 가방·시계 선물했나…인증샷 재조명[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

마이너 거부권은 무조건 좋다? 잘못 넣었다간 바보 된다...송성문은 왜 거들떠도 안봤을까

2.

양효진, 김연경재단에 1000만원 기부 "스스로의 가능성을 믿고 한걸음 더 나아가길"

3.

손흥민이랑 우승할 생각 없어?...NO 오피셜, LAFC 전력 보강 제로 '레반도프스키-디발라 루머만 무성'

4.

일본 큰일났네…북중미 맞상대 튀니지, 네이션스컵 첫날부터 '골폭죽'

5.

[오피셜]"大삼성이 움직였다" 대세 감독 이정효, 수원 삼성 제11대 감독 공식 선임

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.