'도경완♥' 장윤정, 뜻밖의 자식 고민 토로.."우리 애들은 왜 노래 못…

기사입력 2025-12-24 13:44


[스포츠조선 조윤선 기자] MBN 리얼리티 뮤직쇼 '언포게터블 듀엣'의 MC 장윤정이 뜻밖의 자식 고민을 토로해 이목을 집중시킨다.

오늘(24일) 종영을 앞두고 있는 MBN '언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들의 감동적인 듀엣 무대가 그려지는 리얼리티 뮤직쇼이다. '콘텐츠 아시아 어워즈 2025' 실버 프라이즈를 수상하며 글로벌 공감 기획으로 화제를 모았다. 장윤정이 MC를 맡고, 조혜련, 손태진, 오마이걸 효정이 패널로 함께한다.

이날 방송에는 '이소라 성대모사 1인자 개그우먼'이자 현재는 가수로 활동중인 이리안과 7년째 치매를 앓고 있는 어머니가 듀엣 무대에 오른다. 이 가운데, 장윤정이 댄스 DNA가 똑 닮은 이리안 모녀에 부러움을 드러낸다.

장윤정은 어머니의 꿈을 따라 무용을 시작해 상까지 받았던 이리안의 모습을 보며 "좋은 재능을 자식이 물려받으면 얼마나 뿌듯할까요"라며 이리안 어머니의 마음에 공감한다. 그러나 곧이어 장윤정은 "우리 애들은 왜 노래를 안하지. 너무 못해요"라고 갑자기 떠오른 고민을 토로해 이목을 집중시킨다.


앞서 장윤정 아들 연우는 순수한 목소리와 노래 실력으로 큰 화제를 모은 바 있다. 지난 2022년 공개돼 조회수 173만을 넘긴 연우의 '마법의 성' 가창 영상을 통해 연우가 엄마 장윤정의 노래 DNA를 고스란히 물려받았음이 드러났던 것. 이에 장윤정의 겸손한 고민에 어떤 반응이 쏟아질지 궁금증을 자극한다.

이 가운데, 장윤정의 부러움을 자극한 이리안 모녀의 감동의 듀엣 무대가 펼쳐진다. 이에 장윤정이 무대에 몰입한다고 해 기대감이 수직 상승한다.

뿐만 아니라 마지막 메모리 싱어로 나서는 손태진의 무대에도 기대감이 쏠린다. 그동안 '언포게터블 듀엣'에는 인순이, 박정현, 박서진, 임창정, 소향, 김태우, 윤민수까지 마음을 울리는 보컬리스트들이 메모리 싱어로 출연해 가슴 뭉클한 감동과 위로의 무대를 선보였다. 마지막 메모리 싱어로 파일럿 때부터 함께했던 손태진이 무대에 올라 진심을 담은 노래로 역대급 감동을 선사할 예정이다.

한편, MBN '언포게터블 듀엣' 최종회는 오늘(24일) 밤 10시 20분에 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.