박세리 "선수시절 연애 한 번도 안 쉬어...기본 4년씩 만났다"

[스포츠조선 이지현 기자] '탐정들의 영업비밀' 100회 특집이 18년 전 헤어진 친부의 충격적 근황과, 국민 영웅 박세리의 파격 고백까지 더해지며 역대급 회차를 예고한다.
2일(월) 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "18년 동안 연락이 끊긴 친아버지를 찾아달라"는 의뢰의 두 번째 이야기가 공개된다. 의뢰인은 두 살 무렵 부모의 이혼으로 친부의 본가에 맡겨졌지만, 이를 안타깝게 여긴 이모 부부가 데려와 자신들의 두 아들과 함께 친자식처럼 키웠다. 특히 앞선 방송에서는 신부전증 말기로 신장 이식이 시급한 의뢰인의 이모가 "더 늦기 전에 조카에게 친아버지를 찾아주고 싶다"는 간절한 바람을 전해 안타까움을 자아냈다. 부부 탐정단은 친부에 관한 정보를 얻기 위해 먼저 의뢰인의 친모를 찾아갔지만, 아들의 이름을 듣고도 문전박대하는 뜻밖의 반응에 경악을 금치 못했다.
이번 방송에서는 이모의 20년 전 기억을 단서로 의뢰인의 친가를 찾아 나선다. 탐정단은 어린 시절 잠시 머물렀던 의뢰인을 기억하는 마을 주민들 덕분에 마침내 친할아버지를 만나게 된다. 그런데 의뢰인의 친할아버지는 "아들이 이혼 후 그 길로 집에도 오지 않고 모든 삶을 버렸다"고 전해 모두를 충격에 빠뜨린다. 심지어 "경찰에 신고해 아들을 찾았다"는 사실까지 밝혀지며 현장은 순식간에 긴장감에 휩싸인다. 친가와도 모든 연을 끊고 사라졌다는 의뢰인의 친부, 이후 전해진 소식에 의뢰인은 "마음의 준비가 오래 걸릴 것 같다"며 복잡한 심경을 드러내고, 유인나는 결국 눈물을 쏟아낸다. 과연 의뢰인의 친부에게는 어떤 사연이 숨겨져 있는 것일지, 그 진실은 방송을 통해 확인할 수 있다.
한편 이번 방송에는 100회를 기념해 '국민 영웅'이자 '골프 여제' 박세리가 스페셜 게스트로 출격한다. 국보급 게스트의 등장에 데프콘은 "'탐비'에 이분이 나오신다고 해서 눈을 의심했다"며 흥분을 감추지 못한다. 무엇보다, 선수 시절 연애를 한 번도 쉬지 않았다는 박세리의 솔직한 고백이 스튜디오를 발칵 뒤집는다. 이에 데프콘은 "LPGA계의 옥순이냐"는 발언으로 폭소를 자아낸다. 박세리는 "어쩌다 보니 계속 연애를 했다. 장거리 연애를 많이 해서 한 번 연애하면 기본 4년씩 만났다"고 털어놓는다.
박세리의 예상 밖 남성 취향은 물론, 최근 달라진 이상형까지 파격적인 고백으로 뜨겁게 달군 '탐정들의 영업비밀' 100회 특집은 3월 2일 월요일 밤 10시 채널A에서 방송된다.