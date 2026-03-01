양치승, 15억 사기 당했지만.."짠돌이 보다 호구로" 직원 밥값 쿨 결제

[스포츠조선 정유나 기자] 헬스 트레이너 겸 방송인 양치승이 9,000원 한 끼에 만족감을 드러냈다.
1일 양치승의 유튜브 채널에는 '양치승 9,000원에 짠돌이 보다 호구로 살기로 한 이유?'라는 제목의 영상이 올라왔다.
공개된 영상에서 양치승은 골프 레슨을 마친 뒤 두명의 직원과 함께 단골 식당인 한식 뷔페를 찾았다. 그는 "여기가 완전 맛집이다. 가성비 최고집"이라며 기대감을 드러냈다.
이날 양치승은 직원들의 식사비까지 직접 계산했다. 이에 직원은 "제가 냈어야 했는데 항상 (양치승) 형에게 얻어먹는다"고 고마움을 전했다.
이들은 잡곡밥과 멸치, 떡볶이, 치킨 등 다양한 메뉴를 푸짐하게 담아 식사를 시작했다. 특히 양치승은 떡볶이를 두고 "떡볶이는 탄수화물이 아닙니다. 떡볶이는 사랑입니다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 치킨까지 더해진 한 상 차림에 "9,000원의 행복이다. 맛도 좋고 양 푸짐하다. 아무리 싸도 9,000원에 이렇게 먹을 수 있는게 말이 되냐"며 연신 감탄했다.
한편 양치승은 건물 임대 사기를 당해 최근 15억 원 상당의 손해를 입고 헬스장을 폐업하는 아픔을 겪었다. 해당 건물은 기부채납 조건으로 지어져 20년간 무상 사용이 끝나면 강남구청에 관리, 운영권을 이양해야 하는데 양치승은 이 사실을 계약 당시 몰랐다는 입장이다. 이에 강남구청으로부터 퇴거 명령을 받으며 사업장을 폐업하게 됐다.