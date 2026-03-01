“기저귀 두 박스 선물” 장항준 미담…800만 넘긴 ‘왕과 사는 남자’ 감독 답네

[스포츠조선 조민정 기자] 장항준 감독의 훈훈한 미담이 공개됐다. '왕과 사는 남자' 흥행 속에 전해진 진심 어린 일화가 눈길을 끈다.
배우 김용석은 지난달 28일 자신의 SNS에 "'왕과 사는 남자' 인생은 장항준처럼"이라는 제목의 글을 게재했다. 그는 영화에서 판한성부사 유귀산 역으로 출연한 소회를 밝히며 촬영 당시 겪은 일화를 전했다.
김용석은 "영화 촬영 중 감독님과 모니터를 하러 이동하며 며칠 전 아기가 태어났다는 사실을 말씀드렸다"며 "감독님께서 '용석아 핸드폰 줘 봐. 내 번호 알려줄 테니 집 주소 알려줘. 기저귀 보내줄게. 처음에 기저귀 엄청 많이 필요하거든'이라고 말씀하셨다"고 밝혔다. 당시 의상 때문에 휴대전화를 꺼내지 못해 연락처를 바로 드리지 못했지만, 그 말만으로도 감사했다고 전했다.
이튿날 장항준 감독은 직접 연락을 취했다. 김용석은 "메시지가 왔다. '용석아 나 장항준이야. 집 주소하고 아기 쓰는 기저귀 종류 찍어줘'라고 하셨다"며 "집으로 기저귀를 두 박스나 보내주셨다. 촬영으로 바쁜 와중에도 제 개인 번호를 알아내 연락을 주신 것"이라고 설명했다.
그는 "연기자로 살아오며 느낀 외로움과 아빠가 된 뒤 가장으로서의 부담감, 나에 대한 불안함이 이해받고 위로받는 느낌이었다"며 "그날 이후 마음속으로 감독님을 응원하게 됐다"고 덧붙였다. 이어 "나도 누군가에게 이런 위로를 줄 수 있는 사람이 되고 싶다. 촬영이 끝나고 영화가 공개된 지금도 감독님의 영화가 더 흥행하길 기대하고 있다"고 전했다.
지난달 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 1일 기준 누적 관객 800만 명을 돌파하며 흥행 질주 중이다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com