여에스더♥홍혜걸, 52억짜리 집 38억 주고 샀다 "네고 대성공"

기사입력 2026-03-01 14:34


여에스더♥홍혜걸, 52억짜리 집 38억 주고 샀다 "네고 대성공"

[스포츠조선 이게은기자] 의사 여에스더가 52억짜리 집을 38억에 매입한 배경을 공개했다.

1일 '여에스더의 에스더TV' 채널에는 '[운명전쟁49 출연후기] 여홍부부가 말하는 운명 이야기'라는 영상이 공개됐다.

홍혜걸은 여에스더에게 신기가 있다면서 "이 집도 진짜 신기하다"라며 집을 사게 된 에피소드를 꺼냈다. 여에스더는 "우리가 59층에 전세로 살았을 때, 60층에 사는 남자분이 있었다. 엘리베이터에서 인사를 하고 헤어졌는데, 순간 저분의 집을 내가 사면 좋겠다는 생각을 했다"라고 말했다.


여에스더♥홍혜걸, 52억짜리 집 38억 주고 샀다 "네고 대성공"
홍혜걸은 "당신이 그런 얘기를 여러 번 해서 말이 되나 싶었다. 그분이 집을 팔겠다고 한 적도 없고, 판다고 한들 우리가 살 수 있다는 보장도 없었다. 또 당신이 (희망 매매가를) 38억으로 얘기했다. 52억(당시 같은 평수 매매가)을 주고 샀을 텐데 우리가 그걸 원하면 도둑놈 아닌가. 여러가지로 말도 안 되는 소리를 계속한다고 생각했다"라고 떠올렸다.

그러자 여에스더는 "저는 그분이 계속 그 집에 살 것 같지 않았다. 부동산에 연락한 후 그 집이 매물로 나온 사실을 알 수 있었고, 네고를 통해 그 분이 38억 5천까지 가능하다고 했다. 이후 부동산에 전화를 걸어 '죄송하지만 저희 집은 아닌 것 같다'라고 했는데, 40분 만에 다시 전화가 와 38억으로 협의가 완료됐다"고 설명했다.

홍혜걸은 다시금 여에스더의 전략에 혀를 내둘렀고 "우리를 잘 봐주신 것 같다. 그분께 다시 한번 감사드린다"라고 인사했다

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

소녀시대 멤버 총출동한 티파니♥변요한 웨딩사진..알고 보니 AI 창작물?

2.

“곧 만나세” 故 이순재가 그리워했던 故 오현경..오늘(1일) 2주기

3.

“신혼부부인 척 임장 다녔다” ‘♥차정원 열애’ 하정우, 결혼 발표 안했는데..무슨 일 (자매치킨)

4.

김용건 "늦둥이子 이름은 시온, 벌써 6살…좀 커서 봐준다기보단 따라다니는 편"(조선의 사랑꾼)

5.

15년째 역사 알리기…송혜교·서경덕, 3.1절 기념 남자현 영상 국내외 배포

연예 많이본뉴스
1.

소녀시대 멤버 총출동한 티파니♥변요한 웨딩사진..알고 보니 AI 창작물?

2.

“곧 만나세” 故 이순재가 그리워했던 故 오현경..오늘(1일) 2주기

3.

“신혼부부인 척 임장 다녔다” ‘♥차정원 열애’ 하정우, 결혼 발표 안했는데..무슨 일 (자매치킨)

4.

김용건 "늦둥이子 이름은 시온, 벌써 6살…좀 커서 봐준다기보단 따라다니는 편"(조선의 사랑꾼)

5.

15년째 역사 알리기…송혜교·서경덕, 3.1절 기념 남자현 영상 국내외 배포

스포츠 많이본뉴스
1.

'이라크가 어부지리 월드컵 출전?' 이란 공습 사태에 벌써 대체국 거론…이란 "북중미 월드컵 불참" 시사, 차순위 이라크 유력

2.

"이번엔 샤넬! 람보르길리의 시대" 김길리,'암벽여제' 김자인과 함께 전세계 7인의 여성 스포츠 멘토 선정...'K-스포츠 뷰티' 공인

3.

[속보]'불펜 핵' 이호성 마저 수술→시즌 아웃, '루키' 이호범도 통증 이탈..'부상 초토화' 멘붕 빠진 삼성

4.

'오타니 보유국'의 특권과 오타니의 눈물[스조산책 MLB]

5.

3·1절 매치업! 롯데, 지바 롯데전 최정예 출격 → 만루홈런 때린 김민성 선발 3루수 [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.