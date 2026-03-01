'얼굴 반쪽 된' 오은영, 다이어트 전·후 차이 확연 "2.5은영 박사님 등극"
|사진=KBS 제공, 소유진 SNS
[스포츠조선 이게은기자] 오은영 박사가 다이어트 성공 후 날렵해진 외모를 자랑했다.
1일 소유진은 자신의 SNS에 "오늘은 종일 '오은영 리포트' 녹화 날. 모두 파이팅!"이라는 글과 함께 MBC '오은영 리포트' 촬영 현장을 공개했다.
공개된 사진에는 소유진을 비롯해 PD와 작가, 오 박사의 모습이 담겼다. 특히 오 박사는 너무나 갸름해진 얼굴선을 뽐내 눈길을 사로잡았다. 이에 소유진은 "살 빠지셔서 반쪽 되신 2.5은영 박사님"이라고 재치 있게 표현해 웃음을 안겼다.
지난해 11월에도 '오은영 리포트' 출연진은 오은영을 향해 "얼굴이 반쪽이 됐다"라며 깜짝 놀란 바 있다. 이후 오은영은 평소 과일을 많이 먹어 체중이 늘었다면서, "과일 섭취를 줄였다"라며 다이어트 중임을 밝혔다.
