'결혼 24년차' 이요원, 박보검 닮은 11세 子 최초 공개 "농구 유망주" ('살림남2')

기사입력 2026-03-01 11:31




'결혼 24년차' 이요원, 박보검 닮은 11세 子 최초 공개 "농구 유망…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이요원이 배우 박보검을 닮은 아들을 최초 공개했다.

28일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들2'에는 이요원의 일상이 공개됐다.

'살림남'의 안방마님 이요원이 데뷔 29년 만에 최초로 집과 일상을 공개해 관심이 집중됐다. 특히 VCR 공개 전 배우 이민정과 이병헌 부부가 깜짝 출연을 예고해 스튜디오를 술렁이게 했는데, 박서진은 "첫 VCR이라고 너무 무리해서 섭외하신 거 아니에요?"라고 집어내 현장을 웃음바다로 만들었다.

본격적인 VCR에서 이요원은 박보검을 닮은 5학년 막내아들과 이요원을 닮은 둘째 딸까지 최초 공개해 관심을 모았다. 유소년 농구단 선수로 활약 중인 아들은 다음 날 농구대회를 앞두고 있었고, 이요원은 아들을 위해 1박 2일 일정에 필요한 짐을 직접 챙기며 '열혈 엄마' 면모를 드러냈다. 이 과정에서 수준급 촬영 실력을 선보인 인물의 정체에도 관심이 쏠리자 이요원은 "둘째가 찍어준 영상"라고 밝혔고, 이내 진지하게 촬영에 임하는 둘째 딸의 모습이 드러났다. 첫째와 둘째가 언급되자 스테이씨 윤은 이요원 첫째 딸의 나이를 물었고, 이요원은 "첫째는 2003년생"이라고 밝혔다. 이에 2004년생인 윤이 놀라움을 표하자, 박서진은 "엄마라고 불러야겠다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

빠른 속도로 짐 싸기를 마친 이요원을 본 아들은 "30분 찍으면 3분 정도 나오겠다"고 말하며 범상치 않은 감각으로 엄마의 분량을 체크했다. 이에 박서진은 "PD인 줄 알았다"며 감탄했다. 이후 이요원은 집 소개를 이어가며 그동안 모아온 장난감 컬렉션을 선보였는데, 평소 털털한 이미지와는 다른 아기자기한 취향이 드러나며 반전 매력을 더했다. 이어 아들과 함께 간식 가방을 챙기던 요원은 그동안 베일에 싸여 있던 냉장고 내부를 공개했다. 냉장고 안이 과일 위주로 채워진 모습에 윤은 "과일밖에 없네요?"라고 말하며 놀라움을 감추지 못했다.


'결혼 24년차' 이요원, 박보검 닮은 11세 子 최초 공개 "농구 유망…
다음 날 이요원은 아들의 1박2일 짐을 챙기고 직접 운전을 해 경기장이 있는 제천으로 향했다. 차 안에서도 아들은 "엄마 너무 말이 없는 거 아니야?" 하며 이요원의 분량을 챙겼고, "이러니까 MC를 잘 못하는 것"이라며 벌써 5개월 차 고정 MC인 이요원의 진땀을 뺐다. 이 가운데 이요원 아들은 "동생이 갖고 싶다"라는 폭탄 발언을 해 관심을 집중시키기도 했다. 하지만 이요원은 "이제 못 낳는다"라고 선을 그었다. 은지원과 박서진은 "한 명 더 낳아라" "저렇게 원하는데" "도전해 보세요"라며 등을 떠밀었고, 이요원은 넷째는 힘들다며 손사래를 쳤다.

이어 이요원 모자는 목적지인 농구 경기장에 도착했다. 이 자리에는 같은 유소년 농구단의 학부모인 이민정이 모습을 드러냈고, 그의 남편이자 톱배우 이병헌까지 함께해 시선을 모았다. 아들의 경기를 보기 위해 제천까지 한걸음에 달려온 이병헌은 "나는 준후 아버지"라며 다정한 면모를 보이기도 했다. 이후 이민정은 이요원과 나란히 앉아 다양한 이야기를 나눴다. 이민정은 "젝스키스가 한창 인기 있던 무렵 내가 꿈을 꿨는데 은지원 씨가 남자친구로 나왔다. 그래서 꿈을 꾸고 나서 좋아하게 됐다"라고 깜짝 발언을 했다. 그러면서도 "근데 여기 이병헌 씨 없지?"라고 귀엽게 눈치를 챙겨 웃음을 자아냈다.

엄마들의 응원과 함께 아이들의 농구 경기가 시작됐고, 부모들도 경기 관람에 집중했다. 앞서 "아이들 컨디션이랑 운이 중요하지", "아이들 경기니까 이길 때도 있고 질 때도 있고 그런거지"라며 쿨한 태도를 보였던 이요원과 이민정은 막상 경기가 시작되자 자리에서 벌떡 일어나 목이 터져라 응원하고 몸을 들썩이는 등 경기에 과몰입한 모습으로 반전 재미를 안기며 마지막까지 큰 웃음을 선사했다.


이번 '살림남'에서는 박서진 남매가 단식원 에피소드를 통해 또 한 번 현실 남매 케미를 보여줬고, 이요원은 배우가 아닌 '엄마 이요원'의 모습을 가감 없이 보여주며 시청자와 공감대를 형성했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 김용건, '6세 막내아들' 육아 근황 전했다 "봐준다기보다 내가 따라다녀" ('사랑꾼')

2.

“돈으로 꼬셔” 남편, 50대 여성·30대 딸과 동시 불륜..“모녀 사이 알고 만나” (동치미)

3.

김신영, 44kg 감량 뒤엎은 '요요' 고백…"케이크 한 판+라면 7봉지"

4.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

5.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 김용건, '6세 막내아들' 육아 근황 전했다 "봐준다기보다 내가 따라다녀" ('사랑꾼')

2.

“돈으로 꼬셔” 남편, 50대 여성·30대 딸과 동시 불륜..“모녀 사이 알고 만나” (동치미)

3.

김신영, 44kg 감량 뒤엎은 '요요' 고백…"케이크 한 판+라면 7봉지"

4.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

5.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

스포츠 많이본뉴스
1.

"美-이스라엘, 이란 공습에 중동전쟁 조짐" 이란에서 뛰는 '한국 선수' 이기제가 걱정된다…2월 28일 소속팀 훈련장서 포착

2.

홍명보호 주목! 북중미월드컵, 선수교체 '시간제한' 도입…VAR 적용 범위도 확대

3.

"홍명보 감독 웃는다" 무릎부상으로 재교체 된 조규성, 우려 씻고 '초고속 복귀'→훈련 참가…3월 국대 재승선 '이상무'

4.

이게 오타니 효과? 다카이치 총리 '한-일전 시구 검토'…일왕은 60년 만에 야구장 찾는다

5.

"선발 붕괴? 내 갈 길 간다" 70억 투자가 빛을 발할 시간, 삼성 구원할 '최후의 보루'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.